Allau de correus per la nova llei de dades

Les safates d'entrada dels correus electrònics estan plenes de missatges d'empreses que adverteixen de canvis en la seva política de privadesa i que reclamen als usuaris que signin nous permisos en els quals es detalla com s'utilitzarà tota aquesta informació i durant quant temps la tindran emmagatzemada. Són enviaments conseqüència directa del Reglament de Protecció de Dades promogut per la Unió Europea (UE), que, després d'un període de gràcia de dos anys perquè les companyies s'adaptessin, entrava en vigor ahir.

Entre les empreses espanyoles i catalanes aquesta regulació està generant bastants dubtes i presses perquè, poques hores abans que la norma estigués plenament vigent, moltes encara no han fet els deures en matèria de protecció de dades. «La majoria no està al dia, i algun disgust ens costarà», apunta sobre la situació dels negocis més petits Juan Valdés, vicepresident de les Associacions Federades d'Autònoms (Afas).

I això que segons Ignacio García, responsable del col·lectiu d'autònoms CEAT, l'entrada en vigor d'aquesta normativa està generant gran interès i moltes consultes entre les empreses. «És important saber que a partir del divendres no passarà res greu; aquí no hi haurà cap 'efecte 2000' ni s'acabarà el món, i qui hagi portat bé la protecció de les seves dades fins ara no tindrà problemes», assegura. Una qüestió rellevant és que, igual que moltes petites i mitjanes empreses, el Govern tampoc ha fet els deures. El reglament europeu estableix unes línies mestres per al tractament de les dades que emmagatzemin les companyies, administracions públiques i altres organismes. Dona indicacions de com cuidar-los o de quina forma emmagatzemar-los, però, al mateix temps, obligava a cada país a impulsar la seva pròpia regulació per completar la normativa. Espanya va endarrerida. El debat sobre aquesta llei que complementarà la de Brussel·les està embussat al Parlament i submergit entre 400 esmenes per modificar el text. De fet, la UE deixa de la mà dels estats algunes qüestions de vital importància. Per exemple, segons assenyala l'advocat Juan Manuel Rebaque, Brussel·les proposa que els menors de 16 anys necessitin un permís a l'hora de donar-se d'alta en algun servei a través d'internet (incloses les xarxes socials), però dona màniga ampla als països perquè rebaixin aquesta edat fins als 13 anys, com pretén Espanya. De manera que el reglament que ha entrat en vigor està coix i sembrat de dubtes. La norma obliga a un canvi de mentalitat. El primer que han hagut de fer molts empresaris serà una anàlisi interna de les dades que manegen i demanar als usuaris o clients un permís explícit, com estan fent ja bastantes companyies a través de correus electrònics, per poder usar-los. «Fins ara valia amb un consentiment tàcit (és a dir, que l'amo de la informació no es queixés de l'ús d'aquesta informació), però a partir d'ara es necessitarà una prova, una evidència que estan d'acord», assenyala Ignacio García. Aquest canvi serà especialment rellevant per a aquelles empreses que manegin informació que pot resultar compromesa, com la relacionada amb dades mèdiques o de seguretat, per exemple.

Per a la gran majoria de pimes, aquelles que manegen un volum petit d'informació o si aquesta és de poca rellevància, fan prou d'emplenar un breu formulari que ha penjat al seu web l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per complir amb el reglament europeu. Això sí, Brussel·les obligarà les que manegin un alt volum d'informació o alguna que sigui sensible al fet que designin el que s'ha anomenat un «delegat de protecció de dades». Això és,un professional amb coneixements en camps diversos, com el de la seguretat o el dret, que gaudirà d'una protecció laboral especial dins de l'empresa, a l'altura d'un delegat sindical. El problema, afegeix Ignacio García, és que encara falta la regulació nacional, en fase d'elaboració, que delimitarà les seves funcions.