La campanya de cireres comença amb retard i amb una davallada de producció

La campanya de cirera a les Terres de l'Ebre ha començat amb gairebé dues setmanes de retard respecte a l'any passat però les varietats primerenques ja estan gairebé enllestides i a la venda. Com ha explicat Jaume Miquel Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, la previsió és que hi hagi poca producció perquè el fred «va matar» les flors durant l'hivern. El cirerer té molta capacitat de resistència a les gelades quan ha florit però quan la flor es manté dins del borró –la protecció hivernal-, les baixes temperatures sí que l'afecten. «Enguany és un d'aquests casos», ha explicat Aleu. Ara bé, aquest aclariment «natural» també suposarà que la cirera que arribi al mercat sigui de molta qualitat, «grossa, dura i molt sana», li costarà de podrir-se i tindrà uns nivells òptims de sucre. «La qualitat serà millor», ha assegurat Aleu. Aquestes són unes característiques que agraden molt els distribuïdors que les venen a Europa i per això es preveu que també incrementi el percentatge d'exportació i el preu.

Des d'UP, preveuen que la cirera ebrenca es pagarà més cara que l'any passat perquè els calibres seran més grans. Les de més de 3 centímetres de diàmetre podran arribar a pagar-se al pagès a més de 5 euros per quilo (més del doble, a preu de mercat). Les cireres més grosses i dures «abunden més» en les varietats que es començaran a collir ara i també són les que tenen més bona sortida als mercats estrangers. Per aquest motiu, habitualment, coincideix la collita d'aquestes segones varietats, -sobre la segona meitat del mes de maig-, amb un augment dels preus perquè és quan es paga més cara. «Molts compradors de fora de Catalunya i Espanya estan esperant que arribin aquestes cireres a mercat per poder-les prendre cap als seus països. Quan el palet arriba, per exemple, a Mercabarna, sigui quina sigui i vingui d'on vingui, si la cirera és dura, se'n va a exportació i s'hauria de pagar una mica més», ha explicat.