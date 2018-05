Les cooperatives agràries facturen 1.600 milions, el 37% de tota la producció catalana

El 37% de tota la producció agroalimentària catalana prové de cooperatives. L'increment ha estat «constant» els últims anys, un fet que «consolida» aquest model de negoci. El sector va facturar 1.600 milions d'euros, una xifra que calca la del 2016. Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) consideren que aquest negoci gaudeix d'una «bona salut» i asseguren que «cada cop més gent» aposta per comprar productes de cooperativa.

El president de FCAC, Ramon Sarroca, va explicar que l'objectiu és «seguir creixent» i per això vol fer nous convenis amb les grans superfícies. «Volem que els nostres olis i productes estiguin al costat d'altres vint marques comercials», va reblar Sarroca. L'assemblea de la FCAC va ratificar ahir a Bordils els membres del Consell Rector, que prèviament van escollir les cooperatives que en formen part.

Les 204 cooperatives agràries catalanes continuen creixent. L'any 2017 van facturar una mitjana de 7,48 milions cadascuna. Una xifra semblant al 2016 que segons Sarroca, «consolida la bona salut» del sector. Sarroca va destacar que en els últims quatre anys, la facturació global s'ha incrementat un 1,2%, i la mitjana per cooperativa un 5,5%. «Aquesta evolució és fruit del procés de concentració i reestructuració del cooperativisme agrari, que és molt important», va remarcar.

De fet, Sarroca va avançar que un dels objectius de cara als propers anys és augmentar les fusions entre cooperatives. «Això suposa una millora tant en la gestió com en la capacitat de producció i venda del producte», assenyala.

En aquest sentit, els últims anys s'ha constatat una reducció en el nombre de cooperatives i també en el nombre de socis productors. Aquests, en concret, han baixat un 3,5%, situant-se en 31.483. Un descens que s'explica per la tendència general del sector a concentrar les explotacions. Un punt positiu en aquest aspecte, però, és l'increment de socis menors de 45 anys, que augmenten un 2,1% i ja representen el 15% del total. Sarroca posa en valor la pujada tot i que reconeix que «falta que més joves s'hi interessin».

Una dada que va ressaltar el president de la FCAC és precisament la que té a veure amb la capacitat de producció de les cooperatives agràries catalanes. Ara mateix suposa un 37% del total. «Aquesta dada és molt rellevant perquè indica que s'està fent bé la feina», va remarcar Sarroca. El 63% de la producció restant la fan grans empreses o particulars.

Malgrat aquestes bones dades, Sarroca aposta per continuar «teixint acords comercials» per tal de potenciar els productes de cooperativa catalana. El president de la FCAC va explicar que volen tancar convenis amb grans superfícies per intentar introduir els seus productes en aquests establiments.

Les comarques de Lleida són les que tenen un major pes a Catalunya. Les 62 cooperatives de la demarcació aglutinen el 53% del total de la facturació, o el que és el mateix, 848 milions. A més, s'hi concentren les més importants des d'un punt de vista econòmic.

Tarragona i les Terres de l'Ebre aporten la majoria de cooperatives (102). Bona part d'elles (63) són a Tarragona que ha patit una lleugera davallada en relació al 2016, facturant 263 milions (un 1% menys). On el cop sí que ha estat més dur és a les Terres de l'Ebre que han vist com la sequera va afectar a la producció d'oli d'oliva. Un aspecte que no es va poder compensar amb una pujada de preus. El nombre més petit de cooperatives el trobem a les comarques de Girona. Les setze que hi ha a la demarcació representen el 7,8% de Catalunya i facturen 77,4 milions (4,8% del total). La facturació mitjana és de 4,5 milions per cooperativa.