Els fons d'inversió «hedged», cobrint la divisa

Si alguna vegada han utilitzat qualsevol cercador de fons d'inversió s'hauran trobat amb algun fons que conté la paraula hedged o la seva inicial H. Aquesta circumstància té lloc sobretot en fons que inverteixen en accions o bons denominats en una divisa estrangera. Per exemple, si volem invertir en un fons de borsa americana o japonesa, és freqüent trobar-se fons currency hedged i fons que no tenen cobert el risc divisa.

Els fons hedged són aquells que tenen la divisa coberta. És a dir, si inverteixen en dòlars i cotitzen en euros, estan coberts davant pujades i baixades del dòlar respecte l'euro. La valoració del fons dependrà del que pugin o baixin els actius financers (accions o renda fixa) en moneda local, en aquest cas en dòlars. Ull! No s'ha de confondre aquest tipus de fons amb els anomenats hedge funds, que s'anomenen així no perquè cobreixin el risc divisa, sinó perquè dins de les seves diferents estratègies hi ha la de controlar la seva volatilitat mitjançant l'ús d'un altre tipus de cobertures.

Veiem un exemple. Suposem un fons que inverteix als Estats Units i només té una acció, Google. Aquesta cotitza a 1.000 dòlars i, passat un any, l'acció puja a 1.100. El fons amb divisa coberta haurà pujat un 10% menys les comissions i les despeses. No obstant això, si no tingués la divisa coberta, la seva rendibilitat dependria de l'evolució del tipus de canvi. Si seguim amb el nostre exemple, suposant que en el moment inicial el dòlar cotitzava en paritat, 1 dòlar equivalia a 1 euro. Passat un any, el dòlar ha baixat i ens donen 0,9 euros per dòlar. Així, hem passat de guanyar un 10% a perdre un 1% per l'efecte de la divisa. En aquest cas, ens hauria interessat invertir en aquest mateix fons però en la seva versió hedged.

L'avantatge principal de cobrir la divisa és el fet de protegir-se de l'evolució de la mateixa. Això interessa especialment a països emergents amb divises amb moltes fluctuacions. Per tant, el resultat de la nostra inversió només dependrà de com ho faci l'acció al seu país, sense tenir en compte els tipus de canvi.