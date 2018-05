Preveuen que els preus dels lloguers pujaran fins a un 2% al primer semestre

La rendibilitat mitjana de l'habitatge en lloguer a Espanya se situa en el 5,7% i el preu mitjà del lloguer pujarà entre l'1,5% i el 2% al primer semestre de l'any, segons es desprèn del quart informe sobre el Mercat de lloguer residencial a Espanya, elaborat per Servihabitat Trends. L'estudi reflecteix que la rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya se situa en el 5,7%, mantenint la seva tendència a l'alça, encara que amb un increment general moderat, tant a grans operacions com a altres més petites.

La Comunitat de Madrid (5,9%) supera la mitjana estatal i les Illes Balears i les Canàries es troben en línia amb la mateixa, mentre que a Catalunya la tendència és a la baixa. Per demarcacions, Las Palmas (6,4%), València (6,3%), Huelva (6,1%), Cadis (5,9%), Madrid (5,9%), Barcelona (5,8%) i Saragossa (5,8%) superen la dada estatal.

Servihabitat destaca que el mercat de lloguer mostra «símptomes de millora», encara que els indicadors experimenten creixements més moderats que en semestres anteriors, al mateix temps que les diferències entre les poblacions amb mercats més dinàmics (localitats de més de 300.000 habitants) i la resta segueixen incrementant-se.

En les primeres, s'estan escurçant els temps mitjans per llogar un habitatge, existeix una falta d'oferta i s'està reduint la rendibilitat exigida pels inversors. Així mateix, el preu mitjà dels habitatges en lloguer d'entre 80 i 90 metres quadrats a Espanya és de 680 euros, un 9,7% superior a sis mesos enrere, encara que a la Comunitat de Madrid (+14,1%) i a les Illes Balears (+9,9%) aquest increment és encara més gran. No obstant això, l'informe assenyala que la tendència a l'augment continuat dels preus mitjans s'ha vist moderada a algunes zones, on aquests s'han mantingut o fins i tot han descendit en els últims mesos. D'aquesta forma, per al primer semestre de l'any s'espera que a la majoria de demarcacions els preus es mantindran o tendiran a la moderació, i que l'increment mitjà del preu en l'àmbit estatal serà d'entre l'1,5% i el 2%.