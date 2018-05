El Corte Inglés celebrarà consell amb la presidència en l'aire i sense acord

El Corte Inglés celebrarà dimecres, 30 de maig, consell d'administració per abordar els seus comptes, encara que l'atenció se centrarà en el «cara a cara» que protagonitzaran el president del gegant de la distribució, Dimas Gimeno, i les seves cosines Marta i Cristina Álvarez, en plena batalla familiar per agafar el timó de la companyia.

En concret, l'òrgan de govern de la companyia, que habitualment es reuneix els últims dimecres de cada mes, abordarà aquesta setmana l'aprovació dels comptes corresponents a l'exercici 2017, sense descartar que acabi tractant el relleu de la presidència, encara que, en principi, no figura en l'ordre del dia, segons van informar fonts coneixedores de la situació de la companyia. El fins ara màxim responsable d'El Corte Inglés, que té potestat per incloure aquest punt, es manté ferm en la seva decisió de no abandonar el seu càrrec i tampoc acceptarà cap oferta econòmica.