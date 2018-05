Pablo Hernández de Cos és el candidat de Rajoy per a dirigir el Banc d'Espanya

El Ministre d'Economia, Román Escolano, compareix aquest dimarts a la Comissió d'Economia del Congrés per proposar Pablo Hernández de Cos com a nou governador del Banc d'Espanya en substitució de Luís María Linde. El mandat de Linde acaba l'11 de juny. Escolano també proposarà substitut per al sotsgovernador del Banc d'Espanya, Javier Alonso. Hernández de Cos és actualment director general d'Economia i Estadística d'aquest organisme supervisor. Des de l'executiu espanyol s'ha afirmat que Hernández de Cos és un candidat "excel·lent" al lloc de governador atesa la "gran capacitat tècnica", en particular en assumptes bancaris i monetaris. El govern de Rajoy també destaca la "independència política" d'Hernández de Cos i l'experiència i "prestigi" del candidat al Banc d'Espanya i al Banc Central Europeu (BCE).

Pablo Hernández de Cos és titulat del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya i actualment ocupa el càrrec de director general d'Economia i Estadística. Al BCE ha ocupat diferents càrrecs des de l'any 2000. Des del 2015 exerceix com a altern del governador actual al Consell de Govern.El govern espanyol afirma que la seva voluntat ha estat fer un nomenament "basat en la professionalitat, la independència i el mèrit" del candidat. I subratlla que això queda emparat pel currículum i la trajectòria d'Hernández de Cos.Llicenciant en Econòmiques el 1993 i doctorat el 2004 per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2000 va ocupar el càrrec d'Expert Nacional a la Direcció General d'Economia del BCE. Del 2004 al 2007 va ser assessor del Comitè Executiu de la mateixa institució.Del 2008 al 2014 va ser membre del Comitè de Política Econòmica del Consell ECOFIN de la Unió Europea. I del 2010 al 2015 president del Grup de Treball de Finances Públiques al Comitè de Política Monetària del BCE.Entre el 2013 i el 2014 va ser membre de la Comissió d'Experts per a la Reforma del Sistema Tributari espanyol.