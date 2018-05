La recaptació per impost de matriculació creix un 28% en pujar les vendes

La recaptació per impost de matriculació va assolir 148,13 milions d'euros en els quatre primers mesos de l'any, la qual cosa representa un fort increment del 28,1% en comparació amb els 115,5 milions d'euros comptabilitzats en aquest període de l'any anterior, segons dades publicades per l'Agència Tributària.

Fonts del sector van explicar que aquest increment dels ingressos per aquesta taxa, transferida a les comunitats autònomes, en el que va d'exercici es justifica pel creixement del mercat automobilístic nacional i per la demanda de vehicles tot terreny més gran, amb preu més elevat i emissions, per la qual cosa s'inscriuen en trams superiors de l'impost.

Així, des de l'inici d'exercici, la quota mitjana a ingressar a les arques públiques per la matriculació d'un vehicle nou va ser de 327 euros, la qual cosa suposa una pujada del 14% en comparació amb els 286 euros recaptats en el primer quadrimestre de l'any previ. A Catalunya arriba als 430 euros.

Entre gener i abril de 2018, el preu mitjà (amb impost de matriculació) dels vehicles venuts va ser de 17.198 euros, un 1,6% més, al mateix temps que les emissions mitjanes de diòxid de carboni (CO2) van ser de 117 grams per quilòmetre, un gram més que en aquests mesos de 2017.

A més, la base imposable total, és a dir el valor dels vehicles comercialitzats a Espanya en el primer terç de l'any, va ser de 7.639 milions d'euros, un 13,7% més respecte a les dades de l'exercici passat.