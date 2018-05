La reunió del Cercle d'Economia arrenca enmig de la incertesa

La XXXIV trobada anual del Cercle d'Economia a Sitges se celebrarà de dijous a dissabte en un nou context d'incertesa política després de la investidura de Quim Torra com a president del Govern però encara sense consellers, i l'anunciada moció de censura contra Mariano Rajoy per part del PSOE. La reunió empresarial preveu la presència dels màxims dirigents polítics espanyols: el president del Govern, Mariano Rajoy, repeteix en la clausura; el líder del PSOE, Pedro Sánchez; el de Cs, Albert Rivera; i el de Podem, Pablo Iglesias.

Sota el lema «Temps disruptius, nous lideratges», el fòrum l'inaugurarà el president Quim Torra al costat del president del Cercle, Juan José Brugera, que serà el primer gran acte davant empresaris de Torra.

Els representants dels partits participaran en sengles sessions sota el títol «La proposta del Cercle a debat»: Pedro Sánchez ho farà dijous, mentre que Albert Rivera i Pablo Iglesias hi seran divendres. També per divendres s'ha programat un nou debat per abordar la proposta del Cercle amb representants catalans: Inés Arrimadas (Cs), Marta Pascal (PDeCAT), Sergi Sabrià (ERC), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (CatECP) i Xavier García Albiol (PP).