Com demanar i obtenir una còpia de la declaració de la Renda 2017

Obtenir una còpia de la declaració de la renda de 2017 és possible a través dels serveis d'Internet de l'Agència Tributària. Si ets contribuent i vols demanar el teu expedient, tan sols has de seguir els següents passos:

En primer lloc, has d'accedir a la pàgina web de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. Un cop allà, tens 4 opcions:



Consulta de declaracions presentades des dels tràmits de Renda

Accedeix als tràmits de consulta del model 100 i localitza l'apartat "Consultes". Clica a "Consulta de declaracions presentades". A continuació, tria una forma d'identificació. Pots fer-ho mitjançant signatura digital (certificat o DNI electrònic), pel sistema Cl@ve PIN o pel número de referència. Un cop t'hagis identificat, apareixerà un desplegable amb les caselles "NIF obligat" i "Model" (model 100) emplenades i la casella "Exercici" amb l'últim exercici de Renda disponible. Prem "Cerca" i, seguidament, clica a "Veure" de l'apartat "Obtenció de Justificant". D'aquesta manera, obtindràs immediatament la còpia completa de la declaració de la Renda 2017.



Servei "Renda WEB"

També tens la possibilitat d'accedir a l'expedient de Renda des de l'opció de "Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB). Com en el cas anterior tens diferents formes d'accés: certificat electrònic o DNI, Cl@ve PIN o número de referència. Un cop t'hagis identificat has de seleccionar l'enllaç "Enregistrament de la declaració", dins de "Serveis Disponibles" i accediràs a la còpia de declaració.



Portal "Els meus expedients" de la Seu Electrònica

Si accedeixes amb la teva signatura digital (certificat o DNI electrònic) o amb el teu Cl@ve PIN (si estàs registrat en el sistema) al portal "Els meus expedients", accediràs a la totalitat dels expedients. Un cop identificat, clica a "Consultar declaracions presentades". Introdueix l'exercici fiscal i el model de la declaració i clica, primer a "Enviar", i tot seguit a "Veure".



Obtenció de la còpia indicant el codi segur de verificació (CSV)

Si tries aquesta opció vés a l'enllaç "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV) de la seu electrònica. Un cop allà, introdueix les dades (codi segur de verificació "i prem" Enviar". En cas que no disposis de les dades utilitza l'enllaç que hi ha al costat (" Enllaç d'ajuda").