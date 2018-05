La UGT denuncia casos d'«esclavisme» al camp gironí

La UGT ha denunciat que al camp gironí hi ha casos "d'esclavisme", persones que cobren molt per sota del que estableix el conveni i que tenen "retallats" els seus drets laborals. El sindicat assegura que ja estan treballant amb la policia espanyola per identificar possibles intermediaris, que es beneficien d'aquestes pràctiques, i reclama més inspeccions de Treball.

Des de l'any passat, i especialment el que portem de 2018, la UGT de Girona ha tingut coneixement de més de 500 casos. El 90% dels que han atès eren d'origen africà, sobretot subsaharià, i per al sindicat és un exemple de "racisme indirecte".

Ho ha donat a conèixer en la presentació de la memòria de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Cataluna (AMIC-UGT) a la demarcació. Durant el 2017, el sindicat va oferir assessorament jurídic en estrangeria a 509 persones, una xifra similar a l'any anterior. Entre les dades destaca que el 59% dels atesos es troba en situació irregular en no disposar de cap tipus d'autorització de residència.

També parlen d'una "migració de segona generació", donat que el 57% dels atesos porten més de deu anys a Catalunya i encara no tenen resolta la seva situació.