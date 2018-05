Barcelona es beneficia del canvi a Nestlé

El centre tecnològic que Nestlé té a Esplugues de Llobregat es beneficiarà de la reestructuració anunciada per la multinacional a Suïssa, on reduirà fins a 500 llocs d'informàtica. Així es desprèn del comunicat fet públic per Nestlé, en el qual anuncia una sèrie de canvis en la seva divisió de tecnologies de la informació per donar més pes al seu 'hub' tecnològic d'Esplugues i a altres ubicacions.

Encara que no detalla com afectaran concretament aquests canvis al centre de Barcelona, Nestlé subratlla que el seu objectiu últim és accelerar la transformació digital i respondre de manera àgil als canvis tecnològics.

Així mateix Nestlé va anunciar l'establiment de centres operatius de Nespresso a Espanya i a Portugal, a fi d'aprofitar millor les capacitats del grup en les àrees del comerç electrònic i la cadena de subministrament.

Nestlé indica en la nota que també pretén crear un centre d'excel·lència de Nespresso a Itàlia. Precisament ahir, la multinacional Siemens també va anunciar que ubicarà a Cornellà de Llobregat el seu nou 'hub' d'innovació digital, una iniciativa que presentarà en públic el 7 de juny.