Ikea obre un punt de recollida a Riudellots

La multinacional del moble Ikea ha obert avui al polígon de Riudellots de la Selva un punt de recollida de productes. Es tracta d'un centre Clic&Collect on es poden recollir les comandes que hagin fet a través del servei de compra online o en botigues físiques.

L'obertura d'aquest centre de servei als seus clients no altera els plans de la companyia, que manté l'interés per obrir una gran botiga física a les comarques gironines.

El preu del servei de lliurament -situat al Farigola 38 i amb horari d'obertura de 10 a 13 h- en el punt serà de 29 euros.

"Seguim assumint reptes a Catalunya, un mercat clau. Després del canvi de proveïdors per a la millora dels nostres serveis i explorar nous formats comercials urbans, ampliem la nostra presència per situar-nos allà on els clients ens requereixen. És un pas més en la nostra expansió que complementa a més les futures obertures de tendes tradicionals, sobre les quals mantenim el nostre interès com a principal punt de trobada i inspiració a els qui ens visiten. Comunicarem més avanços també en aquest sentit en el futur", assegura Raquel Ferreiro, directora de relacions amb el client d'Ikea Espanya.

"Som conscients que ens queda camí per recórrer dins de la nostra expansió multicanal per continuar millorant la qualitat i els preus dels nostres serveis, especialment dins de la nostra compra online, però estem en això i avancem a bon ritme", apunta Ferreiro.

La companyia continua així avançant en el seu procés de transformació digital, que considera clau per seguir adaptant-se a les necessitats del client i que suposa el pas d'un model de tendes tradicionals a un model de omnicanalidad on a més de seguir comptant amb tendes tal com es coneixen avui, preveu nous punts de trobada, connectant tots ells com un únic IKEA. L'objectiu final és que el 80% de la població arribi a tenir un punt de contacte IKEA a menys d'una hora amb cotxe.

El punt de recollida de Riudellots i el que també s'ha obert a Tarragona estaran gestionats per un dels nous socis amb els quals IKEA compte per als serveis de transport, instal·lació i muntatge, i que van ser escollits mitjançant concurs a l'octubre. En aquest cas serà Sama.