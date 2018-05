L'Ibex-35 cau un 2,5% per la incertesa a Espanya i Itàlia

L'Ibex-35 va finalitzar la sessió d'aquest dimarts amb una caiguda del 2,49%, fins als 9.521,3 punts enters, llastat per la banca i amb tots els valors en negatiu. En els primers compassos de la jornada, va arribar a perdre la cota dels 9.500 punts, que va aconseguir recuperar al tancament.

El selectiu, que s'anotava així la segona major caiguda de l'any, després de deixar-se un 2,53% el passat 6 de febrer, no fregava aquests nivells des dels primers dies del mes d'abril i ja són cinc les jornades consecutives a la baixa, en un context d'incertesa política a Espanya i Itàlia.

La responsable de Desenvolupament de Continguts, Productes i Serveis de Self Bank, Victoria Torre, va explicar que l'Ibex no aconsegueix tallar l'hemorràgia de sessions anteriors i està molt més prop de mínims anuals que de la barrera dels 10.000 punts.

La més penalitzada era la banca davant el temor d'impagament dels bons italians, especialment el Banc Sabadell, que és l'entitat espanyola amb més exposició a aquests títols de deute públic. El banc presidit per Josep Oliu registrava una caiguda del 6,81%, fins als 1,48 euros per títol, seguit de Santander (-5,43%), Bankia (-5,2%), CaixaBank (-4,65%) i BBVA (-4,17%), la qual cosa «deixa patent la sensibilitat de la banca a les incerteses», apunta Torres.

També retrocedien més d'un 2% Mapfre (-4,01%), Mediaset (-3,88%), Merlin (-3,13%), Dia (-3,11%), Indra (-2,66%), Siemens Gamesa (-2,65%), Cellnex (-2,57%) i Enagás (-2,39%).

La conseqüència de la inestabilitat també es fai notar en altres àmbits. Així, la prima de risc espanyola es disparava fins als 134,7 punts al tancament dela jornada, amb la rendibilitat del bo a deu anys en l'1,67%. Per la seva part, la prima italiana tancava en 290,3 punts, amb la rendibilitat del bo en el 3,21%, i la Borsa de Milà registrava una caiguda del 2,65%.

La prima de risc espanyola va arribar fins als 136 punts bàsics, 18 punts més que en la vigilia, a nivells de finals d'abril de 2017, en una jornada en la qual no cessa l'agitació i la tensió en la renda fixa.

Amb la moció de censura que es debatrà al Congrés demà i divendres i davanat d'un ampli ventall de possibilitats, l'interès del bo nacional a deu anys -la diferència dels quals amb l'alemany determina la prima de risc- ha passat de l'1,525 % a l'1,621 %, màxims d'octubre.

A Espanya, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciat contactes amb altres formacions polítiques en el marc de la moció de censura que ha plantejat contra el president del Govern, Mariano Rajoy, com a conseqüència de la sentència del cas Gürtel, per la qual explica ja amb el suport de Podemos.



Els efectes per al govern

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, considera que la moció de censura ja està tenint «efectes», com són que «la borsa està caient i la prima de risc pujant». Catalá va dir que això «ho saben ben tots els empresaris», ja que des que es va anunciar la moció s'estan «encarint les operacions financeres» i els canvis econòmics poden redundar en «una pèrdua de valor de les inversions de tots».

«També afecta a l'ocupació. És una greu irresponsabilitat plantejar en aquest moment una moció que no té viabilitat. Sembla que està feta per a un major lluïment de Pedro Sánchez», va criticar el ministre de Justícia.

Per la seva part, la incertesa política a Itàlia ve marcada per l'encàrrec per formar Govern del president del país, Sergio Matarella, a Carlo Cottarelli, després del rebuig a la coalició de la Lliga Nord i el Moviment 5 Estels. Davant les dificultats de Cottarelli per formar Govern, es tem que el país torni a les urnes.

La resta de les Borses europees es veien contagiades pel marc d'incertesa i s'anotaven reculades de l'1,23% per a Londres, de l'1,53% per a Frankfurt i de l'1,34% per a París.

D'altra banda, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Europa, se situava en un preu de 75,12 dòlars, mentre que el Texas es col·locava en els 66,56 dòlars. Al mercat de divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar descendia fins a 1,1543 'bitllets verds'.