La UGT denuncia casos d'«esclavisme» al camp i reclama més inspeccions

La UGT va denunciar ahir que al camp gironí hi ha casos «d'esclavisme», persones que cobren molt per sota del que estableix el conveni i que tenen «retallats» els seus drets laborals. El sindicat assegura que ja estan treballant amb la policia espanyola per identificar possibles intermediaris, que es beneficien d'aquestes pràctiques, i reclama més inspeccions de Treball. Ho van denunciar ahir quna van presentar la memòria de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Cataluna (AMIC-UGT).

Els casos d'«esclavisme» al camp gironí es donen sobretot en temporada alta, en el moment de recollida de collites, segons denuncia UGT. Des de l'any passat, han detectat més de 500 casos però desconeixen quina pot ser la xifra real d'aquestes pràctiques. A més a més, també ho titllen de «racisme indirecta» perquè els propietaris acaben contractant a persones immigrants perquè les condicions que ofereixen no interessen als possibles aspirants que han nascut aquí perquè tenen «retallats» els drets laborals. «Poden arribar a cobrar la meitat del salari que estableix el conveni, si plou ja no treballen i no cobren aquell dia i només cobren i cotitzen les jornades que han treballat, sense caps de setmana», va detallar el president d'AMIC-UGT de Catalunya, David Papiol. El 90% dels casos que han detectat són homes d'origen africà, sobretot subsaharians.

Per altra banda, el sindicat també va lamentar que a la demarcació de Girona no s'hagi format encara el que es coneix com a Taula de flux migratori on hi ha representades les administracions, sindicats, patronal, Inspecció de Treball i Seguretat Social. A altres punts com ara a Barcelona i Lleida sí que està en funcionament, segons Papiol, que va recordar que és el lloc on s'han de denunciar aquestes situacions.

Així mateix, també va explicar que estan treballant amb la policia espanyola per trobar possibles intermediaris que fan d'enllaç entre el propietari i els treballadors. I a canvi, es queden una part del salari. Alguns treballadores, afirma el sindicat, dormen en barracons i en males condicions. Reclamen més inspeccions de Treball per posar fi a aquestes pràctiques.

El responsable de les oficines d'AMIC-UGT de Girona, Mohammed Daouieb, hi veu una «situació enquistada» tot lamentant que la societat encara no hagi entès el «potencial» de la immigració a Catalunya. Entre altres coses perquè alguns dels nouvinguts presenten un perfil mitjà-alt de formació i acaben marxant del país perquè no hi veuen un futur. En el cas dels atesos a l'AMIC-Girona durant el 2017, el 55% tenien estudis mitjans i un 11%, formació universitària.