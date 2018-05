El Corte Inglés debatrà la destitució de Gimeno al juny

El president d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, va declarar que el Consell d'Administració celebrat ahir no va decidir convocar una reunió extraordinària per al juny, com s'havia informat des de fonts properes a la companyia.

En el Consell, Gimeno va defensar el seu projecte per al grup i va explicar a la resta de membres com veu la companyia i quines són les coses que cal fer per assegurar la seva continuïtat, entre les quals la seva sortida a borsa, que considera que caldria començar a planificar «tan aviat com sigui possible».

En la reunió, que va durar tres hores, es van aprovar els comptes del grup corresponents a l'exercici de 2017 i, en arribar al torn de precs i preguntes, les germanes Marta i Cristina Álvarez van proposar debatre la destitució del president, per la qual cosa se li va demanar a Gimeno que abandonés el consell, segons va precisar ell mateix.

La proposta de les germanes Álvarez va ser rebutjada per diversos consellers -Manuel Pizarro, Florencio Lasaga, Carlos Echevarría i el representant del xeic de Qatar- que van considerar que no era el moment per prendre una decisió de'aquesta importància, segons van explicar fonts properes a Gimeno.

«No volen admetre que han perdut», va assenyalar el president d'El Corte Inglés, qui va subratllar que ahir a la tarda no s'havia decidit per unanimitat convocar cap consell extraordinari per decidir la seva continuïtat o destitució, entre altres coses perquè aquesta reunió ja va ser sol·licitada per escrit el passat 4 de maig i podria celebrar-se en els primers dies de juny.

«Quin sentit té convocar una reunió extraordinària per a mitjans de juny si ja està sol·licitada?», es va preguntar Dimas Gimeno, qui va assegurar que aquesta opció ni es va decidir ahir a la tarda, ni consta en acta ni ell en va ser informat.

Segons van explicar fonts properes a Gimeno, arribat el torn de precs i preguntes les germanes Marta i Cristina Álvarez van proposar debatre la destitució del president, la qual cosa va ser rebutjada per diversos consellers -Manuel Pizarro, Florencio Lasaga, Carlos Echevarría i el representant del xeic de Qatar- que van considerar que no era el moment per prendre una decisió d'aquesta importància.

Durant la seva intervenció en el consell, Gimeno va defensar el seu projecte per a la companyia i va explicar a la resta de membres com veu al grup i quines són les coses que cal fer per assegurar la seva continuïtat, la qual cosa, segons les mateixes fonts, va ser ben acollit per la majoria de vocals.

El passat 4 de maig, els quatre consellers executius de la companyia, Víctor del Pozo i Jesús Nuño de la Rosa, tots dos consellers delegats, i els històrics Carlos Echevarría i Florencio Lasaga, van sol·licitar a Gimeno la celebració d'un ple extraordinari per debatre la seva destitució.

Posteriorment, a aquesta petició es van sumar Marta i Cristina Álvarez, filles de l'expresident del grup Isidoro Álvarez, i ahir s'hauria sumat a la mateixa Cartera Mancor, societat propietària del 7% d'El Corte Inglés i representada en el consell per Paloma García Peña, segons fonts properes al grup.

Altres dos consellers, Manuel Pizarro i Shahzad Shahbaz (que representa al xeic de Qatar que aquest estiu passarà a comptar amb, almenys, el 10% de la companyia), van recolzar la celebració d'un consell extraordinari però no van aclarir quin serà el sentit del seu vot.

Així, estaria a favor de la destitució de Gimeno més del 70% del capital de la companyia, encapçalat per la Fundació Areces, propietària del 37,39% i presidida per Lasaga, i IASA, que aglutina el 22,18% i que en un 70% està controlada per les germanes Marta i Cristina Álvarez, i en un 30% per Gimeno, la seva mare i el seu oncle (tots dos germans d'Isidoro Álvarez).

Atès que els estatuts d'El Corte Inglés preveuen que el consell se celebri passats 30 dies hàbils des de la seva petició, està previst que la reunió que debatrà sobre la continuïtat o relleu en la presidència se celebri a partir del 3 de juny, segons les mateixes fonts, que van apuntar que, en tot cas, es farà en la primera meitat del mes.

Gimeno va accedir a la presidència després de la defunció del seu oncle Isidoro Álvarez el setembre de 2014 i va dirigir la companyia fins a octubre de 2015, quan, per unanimitat, el Consell li va llevar les funcions executives per repartir-les entre del Pozo i Nuño de la Rosa, dos executius de llarga trajectòria en el grup.

L'encara president d'El Corte Inglés defensa la necessitat de «sanejar» la companyia i dotar-la de més transparència per elevar la seva rendibilitat i, a mitjà termini, estudiar la seva sortida a borsa.

A més, manté que cal auditar els Serveis de Seguretat per les presumptes irregularitats comeses per un dels seus responsables, Juan Carlos Fernández Cernuda, en la concessió de contractes a empreses de familiars.