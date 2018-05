Quan em tornen l'import de la renda?

Un dels dubtes més freqüents que sorgeixen durant el procés de la declaració de la renda és quan es rebran els diners en cas que el resultat sigui la devolució. Hem de tenir en compte que un cop definida la quantitat a retornar i confirmat l'esborrany, el reemborsament no s'efectua immediatament. En la majoria dels casos, es realitza en els següents 15 dies o en el següent mes, però pot haver excepcions.

Per començar, partim de la premissa que l'Agència Tributària disposa d'un període de sis mesos des que acaba el termini de presentació de les declaracions per a realitzar la liquidació que confirmi o rectifiqui l'import de la devolució de la renda sol·licitada. Tenint en compte que aquest any el termini finalitza el 2 de juliol, en aquest cas, té fins al 31 de desembre.

Un altre factor a tenir en compte és que la devolució segueix l'ordre de presentació, així que com més tard es presenti, més tard es cobrarà. A més, en el cas que no es confirmi l'esborrany i es realitzi algun tipus variació en aquest, el més probable és que es produeixi un petit retard en la devolució, ja que Hisenda haurà de tornar a revisar les dades.

La devolució també es podria endarrerir si la quantia a tornar és superior a 3.000 euros, ja que obligaria de nou a una revisió de la declaració. En el cas que es tingui algun deute amb l'Administració, Hisenda haurà de compensar amb la quantitat a retornar, per tant, ocasionaria, també, un lleu retard.

Hi ha la possibilitat que transcorreguts els sis mesos de termini els diners no arribin al contribuent. En aquest cas, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interès de demora tributari, sense necessitat que es reclami. No obstant això, sempre es pot consultar l'estat de la devolució de l'IRPF a través de la pàgina web de l'Agència Tributària.