Estudiants d'Econòmiques de la UdG guanyen un premi a l'Euroweek 2018

Un grup d'estudiants d´Econòmiques de la UdG va guanyar fa uns dies un premi a l'Euroweek 2018. L´edició número vint-i-quatre de l´Euroweek, Business Digitalization, va tenir lloc a FH Joanneum (Kapfenberg -Austria) del 23 al 27 de maig. Aquesta trobada, organitzada anualment per la xarxa PrimeNetworking, enguany va ser dedicada a la digitalització de les activitats empresarials i culturals.

Els estudiants participants procedien de quinze universitats d´Europa -entre les quals hi havia la Universitat de Girona, representada per sis estudiants i dos professors- i una dels Estats Units i la seva funció consistia a treballar en la recta final dels projectes iniciats prèviament, a principis d´any, amb l´objectiu principal de crear un pòster del propi projecte i exposar-lo oralment davant d´un tribunal acadèmic.

L´equip del que formaven part dos estudiants participants de la nostra facultat, Nuria Batllori i Anna Borras, van obtenir el Premi al millor pòster presentat de l´Euroweek 2018, titulat "Smart museum. The digitalization of art and culture", tutoritzat pel professor Joan Solé.