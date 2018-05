Girona registra una caiguda interanual del 1,3% de les hipoteques durant el març

El nombre de contractes hipotecaris sobre habitatges el primer trimestre a les comarques gironines s'ha situat en 1.447 hipoteques, l'1,77% menys que el mateix període del 2017. El capital acumulat per aquestes 1.447 hipoteques ha estat de 175,088 milions d'euros, amb una mitjana de preu per contracte hipotecari de 121.001 euros, el 3,89% menys que el primer trimestre del 2017.

Al resultat del primer trimestre, s'arriba després que el mes de març s'hagin signat a Girona un total de 530 contractes, l'1,30% menys que al març del 2017, per l'efecte de Setmana Santa. El capital acumulat per aquests 530 contractes va sumar 63,328 milions d'euros, cosa que ha deixat una mitjana de preu per hipoteca de 119.487 euros, el 5,98% menys que al març del 2017.

Pel que fa a Catalunya, el nombre de contractes hipotecaris sobre habitatges el primer trimestre s'ha situat en 13.671 hipoteques, el 6,76% més que el mateix període del 2017. Es tracta del millor resultat obtingut en qualsevol trimestre des del tercer trimestre del 2011 (14.482). El capital acumulat per aquestes 13.671 hipoteques ha estat de 1.947 milions d'euros, amb una mitjana de preu per contractes hipotecari de 142.423 euros, el 5,36% més que el primer trimestre del 2017.

Al resultat del primer trimestre, s'arriba després que el mes de març s'hagin signat a Catalunya un total de 4.449 contractes, el 3,43% menys que al març del 2017, per l'efecte de Setmana Santa que aquest any s'ha celebrat al març mentre que l'any passat va caure en ple mes d'abril. El capital acumulat per aquests 4.449 contractes va sumar 626,200 milions d'euros, cosa que ha deixat una mitjana de preu per hipoteca de 140.755 euros, el 3,48% més que al març del 2017.



A Espanya, augmenten els prèstecs

En el conjunt de l'estat espanyol, el primer trimestre s'han signat 84.073 contractes hipotecaris, el 5,58% més que el mateix període de l'any passat i com ha passat en Catalunya el millor resultat en un trimestre des del tercer trimestre del 2011. Aquests 84.073 préstecs hipotecaris sumen 10.133 milions d'euros cosa que deixa una mitjana de preu per pis hipotecat de 120.526 euros, el 5,3% més que el primer trimestre del 2017, segosn les dades de l'INE.

A les xifres del primer trimestre s'arriba a l'estat espanyol després d'un mes de març quan s'han signat 26.350 hipoteques sobre pisos, el 5,23% menys que el primer trimestre del 2017, per l'efecte de Setmana Santa. El capital acumulat per aquests 26.350 préstecs hipotecaris és de 3.156 milions d'euros cosa que deixa una mitjana de preu per contracte hipotecari de 119.772 euros, el 4,63% més.