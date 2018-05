L'empresa Tegust inverteix un milió d'euros en una nova fàbrica a la Bisbal

L'empresa gironina Tegust, que produeix i comercialitza infusions, ha invertit 1 milió d'euros (MEUR) per obrir una nova fàbrica a la Bisbal d'Empordà. A la planta, Tegust no només hi produeix la seva gamma pròpia de tes i infusions, sinó que també n'ha començat a envasar per a d'altres marques (sobretot, empreses cafeteres).

La nova fàbrica té capacitat per produir 5 milions de sobres anuals i ha permès crear nou llocs de treball directes. Fundada ara fa quatre anys, Tegust comercialitza 25 varietats diferents de tes i infusions agrupades en tres línies: Fórmules Originals, Exòtiques i de Proximitat.

L'empresa ha tancat l'exercici 2017 facturant 150.000 euros. Tegust comença ara un procés d'expansió i es marca objectius ambiciosos. En dos anys, vol multiplicar per sis la xifra de negoci (arribant a facturar 1 MEUR) i intensificar presència a l'exterior –ja ven al Japó- amb la mirada posada, sobretot, en els Estats Units.

Tegust és una aventura empresarial que va néixer a finals del 2014, però la llavor de l'empresa ja es va plantar el 2010. Aleshores, el seu artífex, el gironí Pep Mascarós, va rebre el premi d'emprenedor de l'any per part del Consell Comarcal del Baix Empordà. Llavors, Mascarós havia creat la infusió de ratafia.

Ara, quatre anys després de crear la firma, Tegust ja compta amb 25 referències al seu catàleg i l'any passat va vendre 552.000 sobres de tes i infusions. Tots ells, repartits en tres gammes: Fórmules Originals (entre les quals hi ha la de la ratafia o el licor Aromes de Montserrat), Exòtiques (com ara canyella i te verd) o de Proximitat (amb plantes cultivades al territori i a la xarxa de parcs de les olors).

L'empresa, amb seu a la Bisbal d'Empordà, continua ampliant horitzons. I per això acaba d'invertir 1 MEUR per obrir una nova fàbrica en una nau del polígon A1 (situat en una de les entrades del municipi). La planta ocupa una nau de 1.000 metres quadrats i pot produir 5 milions de sobres de tes i infusions anuals. Mascarós, però, ja concreta que aquesta capacitat es pot arribar a multiplicar per quatre, amb la incorporació de noves màquines i amb més torns.

La planta compta amb una zona de producció i un laboratori de qualitat –en una sala blanca- a més d'àrees d'encaixat, magatzem i oficines. En aquesta fàbrica, a més de produir tota la seva gamma de producte, Tegust també ha començat a envasar per a altres marques. Sobretot, d'empreses cafeteres.

De fet, Pep Mascarós concreta que aquest és també «l'objectiu de la nova fàbrica», oferir l'experiència de Tegust a tercers i produir la seva gamma de tes i infusions. La nova planta ha permès crear nou llocs de treball directes, que en breu s'incrementaran en tres més amb un conveni amb el Centre Tramuntana de Palafrugell, que hi aporta part del personal a través de la inserció de persones discapacitades.

Actualment, el segell de Tegust es pot trobar al canal horeca (hotels, bars i restaurants), a botigues 'gourmet' i a diferents supermercats. Qui fa la distribució dels productes del canal horeca a Catalunya és l'empresa Frit Ravich, també gironina.

Entre les infusions que es venen millor, Mascarós precisa que hi ha la digestiva amb camamilla de Linyola, les dues infusions de ratafia sense alcohol (el producte estrella) o la d'Aromes de Montserrat (que s'inspira en el licor d'herbes que s'elabora al monestir). Tegust també ha tret infusions curioses al mercat, com la que s'inspira en els colors del Girona Futbol Club, i que combina maduixa amb xocolata blanca.

Nous mercats exteriors

Al 2017, l'empresa gironina va tancar l'exercici facturant 150.000 euros. I per als propers dos anys, s'ha marcat un pla ambiciós: arribar a incrementar per sis aquesta quantitat. Aquest 2018 vol tancar l'any facturant 500.000 euros, i per al 2019 es fixa arribar a 1 MEUR de xifra de negoci.

L'estratègia per aconseguir-ho, subratlla Mascarós, passa per dos eixos: impulsar la producció per a d'altres marques –aquí entren en joc les cafeteres- i també incrementar presència a l'exterior. Actualment, les exportacions suposen entre el 10 i el 12% de la facturació anual de Tegust.

La firma, de capital 100% gironí, va començar a exportar a mitjans de l'any passat i ven els seus tes i infusions a França i al Japó. Al país nipó, sobretot, hi ven dos gustos singulars: els que s'inspiren amb la ratafia i amb el licor d'herbes Aromes de Montserrat. A més, també hi comercialitza les infusions de la seva línia Proximitat.

Ara, concreta Mascarós, Tegust vol continuar creixent a fora. I sobretot, s'ha marcat entrar als Estats Units, a més d'altres mercats com Alemanya o Anglaterra (on ja hi està fent contactes, i que tenen una gran tradició en el consum de tes i infusions). «Estats Units és un mercat molt ampli i quan tinguem els permisos per vendre-hi, volem expandir-nos-hi», explica l'artífex de Tegust.