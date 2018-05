L'Ibex-35 trenca amb cinc jornades consecutives en vermell i puja un 0,47%

L'Ibex 35 va posar fi a la ratxa de cinc sessions consecutives en negatiu ahir, en anotar-se una pujada del 0,47%, amb la qual ha aconseguit defensar la barrera dels 9.500 punts.

El selectiu espanyol tractava així de recuperar-se, després de caure ahir gairebé un 2,5%, en la vigília de la moció de censura contra Mariano Rajoy per part del PSOE, que compta amb el suport del seu partit, Podemos, Compromís i Nova Canàries, però al que encara li falten 20 vots.

A Itàlia, el Moviment 5 Estrelles (M5S) i la Lliga van reprendre els contactes per formar Govern, després que el pacte tancat la setmana passada naufragués pel veto del president italià, Sergio Mattarella, a Paolo Savona com a ministre d'Economia per les seves declaracions en contra de l'euro.

La prima de risc espanyola ahir es relaxava als 119 punts bàsics, al mateix temps que la rendibilitat exigida al bo a deu anys al mercat secundari arribava aquest dimecres a l'1,53%. Per la seva part, la prima italiana descendia fins als 253 punts, després d'excedir adimarts els 300 punts.

Ple que fa a la Borsa, la majoria dels valors registrava guanys al tancament de la sessió, amb Repsol al capdavant, que s'impulsava un 4,18%, fins als 16,3 euros per títol. Li seguien Grifols (+3,27%), Acciona (+2,79%), ACS (+2%), Acerinox (+1,69%) i Red Eléctrica (+1,27%).

La banca espanyola també se situava en terreny positiu, avançant un 1,25% Bankia, un 1,21% Bankinter, un 1,11% Santander, un 1,11% CaixaBank, un 0,64% BBVA i un 0,03% Sabadell.

Per contra, finalitzaven la jornada en 'vermell' nou valors: Inditex (-2,31%), IAG (-1,48%), Merlin (-0,92%), Mediaset (-0,41%), Colonial (-0,38%), Mapfre (-0,38%), Arcelormittal (-0,3%), Indra (-0,18%) i Amadeus (-0,11%).

En la resta de borses europees, Londres s'anotava una pujada del 0,78% i Frankfurt del 0,96%, mentre que París es desmarcava i cedia un 0,2% i la Borsa de Milà s'impulsava un 2,09%.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per a Europa, se situava en 77,09 dòlars, després de pujar entorn d'un 2%, mentre que el Texas escalava fins als 68,22 dòlars. Al mercat de divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,165 'bitllets verds', després d'haver obert en 1,1587 dòlars.