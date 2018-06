El 30% dels pisos de segona mà que es venen acaben a mans d'inversors que els llogaran

El 30% dels pisos de segona mà que es venen a les comarques gironines van a parar a mans de petits inversors que els volen destinar a lloguer. La majoria són famílies o particulars que, d'aquesta manera, volen donar sortida als estalvis que tenen al banc.

Opten per comprar aquests habitatges perquè, a diferència de l'obra nova, el seu preu no ha pujat tant durant el darrer any. Mentre que, de mitjana, arreu de la demarcació la segona mà s'ha encarit entre un 4 i un 5%, l'obra nova ha arribat a enfilar-se fins a un 25% (com és el cas de Girona ciutat).

En paral·lel, com que no hi ha pisos de lloguer –però sí demanda- aquí els preus ja se situen a nivells dels anys 2006 i 2007 (és a dir, just abans de l'entrada de la crisi). El Gremi de Promotors i els agents de la propietat immobiliària (API) expliquen que el mercat avança "cap a una certa estabilitat", però també alerten que a les classes mitjanes cada cop els costa més accedir a un habitatge.