Un error de Visa provoca problemes a l'hora de pagar amb targeta a Europa

L'empresa Visa ha comunicat que la seva xarxa de pagaments amb targeta està experimentant problemes en alguns països d'Europa. A través del seu compte oficial de Twitter, la companyia ha afirmat que està experimentant una "disrupció del servei" que està provocant que algunes transaccions amb el popular mètode de pagament no siguin processades. Des de Visa s'indica que s'està investigant les causes d'aquesta disfunció i s'afirma que es treballa per resoldre-la "tan ràpid com sigui possible". Mitjans britànics han estat dels primers a fer-se ressò de la notícia després de recollir queixes d'usuaris a través de les xarxes socials.