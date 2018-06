Després de gairebé dos anys de negociacions, l'Associació Catalana d'empreses de neteja (ASCEN) i els sindicats CCOO i UGT van signar el passat 23 d'abril el Conveni de neteja d'Edificis i Locals de Catalunya per als anys 2017-2021, en el qual s'estipula – entre altres aspectes– un increment del 2,6% dels costos laborals per al 2018.

Aquest acord permet reforçar la solidesa d'un sector que engloba 2.392 empreses de neteja i un total de 68.887 treballadors a Catalunya; unes xifres que mostren que la neteja professional és un dels sectors més dinàmics del país en la creació de llocs de treball.

Amb la finalitat d'explicar els acords aconseguits en el nou Conveni, ASCEN celebrarà el pròxim dimarts, 5 de juny, una presentació a la seu de Pimec a Girona, en un acte dirigit principalment als empresaris de neteja gironins. L'acte comptarà amb la presència del president d'ASCEN, Josep Tres, i de diferents membres de la Junta Directiva, qui a més d'explicar els acords del nou Conveni, posaran sobre la taula aquells aspectes i problemàtiques més rellevants del sector de neteja al territori de Girona.

Alguns dels temes que es tractaran, i als que es donarà resposta durant la Jornada, són la diferenciació amb la competència deslleial, la formació dels treballadors com a eina indispensable per afavorir una major professionalitat del sector i la necessitat d'abaratir costos per ser més competitius.

A més, durant la Jornada es donarà informació específica del sector de la neteja professional, amb dades oficials sobre l'evolució del sector, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat Espanyol.



El pes de les pimes

Un altre dels aspectes més destacats del sector de la neteja –i que serà tractat en l'acte que se celebrarà a PIMEC el dia 5 de juny– és la forta representativitat que tenen les pimes, com ho demostra el fet que el 80% de les empreses de neteja tenen menys de cinc treballadors, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

En aquest sentit, l'Associació Catalana d'empreses de Neteja –integrada tant a PIMEC com a ACEDE– es reafirma com la patronal que representa i defensa els interessos d'un sector que factura anualment a Catalunya al voltant de 1.441 milions d'euros.

Des d'ASCEN es va animar tots els empresaris del sector a assistir a aquest acte, que a més d'explicar els acords del nou Conveni també farà una radiografia del sector, mostrant dades sobre l'evolució que ha experimentat el mercat de la neteja en els últims anys, així com la tendència de futur i la previsió de creixement a curt-mitjà termini d'un sector que ha demostrat en els últims temps la seva solidesa i dinamisme, en registrar creixements constants –tant del nombre d'empreses com del nombre de treballadors–, fins i tot durant els anys més durs de la crisi.