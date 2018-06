factors per definir una inversió

Rendibilitat-risc. Hi ha inversions que es consideren més segures i altres que no ho són tant. En alguns casos, el rendiment és incert, i fins i tot pot passar que perdem part o tot el nostre capital. Per això, cal ponderar molt bé el binomi rendibilitat-risc. De manera senzilla, això vol dir que a igualtat de rendibilitat, escollirem l'opció que minimitzi el risc i, a igualtat de risc, la que tingui un major rendiment.

El volum d'inversió necessari. Algunes inversions poden ser interessants, però ens trobem que els mínims per invertir estan fora del nostre abast. No obstant, de vegades podem esquivar aquest inconvenient buscant altres alternatives.



El caràcter de la inversió. Hi ha estratègies a llarg termini, mentre que altres seran més tàctiques, amb les que intentarem obtenir diners més a curt termini.

El cost del capital. Depenent de la inversió que estiguem considerant, el cost pot ser diferent i haurem de tenir-lo en compte a l'hora de realitzar els càlculs.



La fiscalitat. Encara que aquest no ha de ser un aspecte determinant en ell mateix a l'hora de decidir-nos per un producte, sí que pot fer que optem per una o altra alternativa si altres característiques són similars, ja que els incentius fiscals augmenten la seva rendibilitat.



Data d'amortització. Hem d'analitzar temes com a quin termini hem d'invertir, quan podem recuperar els nostres diners en cas necessari, i si aquesta disposició anticipada té un cost.

La liquiditat. Podem fer líquida la nostra inversió amb facilitat? Hi ha un mercat accessible per a aquest tipus d'actius?



L'estabilitat de les cotitzacions. Que una inversió sigui més o menys volàtil no és bo ni dolent en si mateix; això sí, hem de preguntar-nos si això és el que volem.



Periodicitat en el cobrament. Hi ha alternatives que suposen ingressos diaris, i d'altres impliquen un únic cobrament.



La naturalesa dels rendiments esperats. Quins beneficis s'espera obtenir?