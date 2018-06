La facturació de l'exportació de bovins vius es multiplica per cinc en deu anys a Catalunya

La facturació de les exportacions de bovins vius a Catalunya ha crescut de forma exponencial en l'última dècada. Si el 2007 es van generar 17,8 milions d'euros amb la venda a l'exterior d'aquest producte, l'any 2017 va augmentar fins als 91,6 milions d'euros, xifra que representa cinc vegades més. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ho atribueixen sobretot a l'obertura de nous mercats, com ara Turquia i Líbia. Així mateix, l'evolució de les exportacions de carn fresca, refrigerada i congelada a Catalunya també s'han disparat en aquest mateix període, passant dels 47,6 milions als 130, més del doble. Aquestes són algunes de les dades que van donar a conèixer durant una jornada a Girona, on es va insistir també amb la necessitat de potenciar el mercat intern per poder tenir capacitat de reacció en cas que algun mercat exterior falli per temes polítics o sanitaris. Calculen que el consum de boví ha experimentat caigudes sostingudes d'un 2% anuals i que cal seguir explicant al consumidor que la carn de boví criat a Catalunya és «de molta qualitat».

En el marc de la XVIII edició de la Jornada de la Vedella que JARC ha fet a Girona, que va comptar amb un centenar d'assistents, es va fer reconeixement a la feina feta pels ramaders d'aquest sector. «A Catalunya produïm una carn excel·lent i ho fem seguint una normativa de seguretat alimentària molt estricta», va afirmar el cap sectorial de boví de carn d'aquesta organització agrària, Joan Carles Massot. Aquesta «professionalitat», va dir, «obre cada vegada més portes al mercat exterior». Així ho demostren les xifres recopilades per JARC, que indiquen un creixement exponencial en els darrers deu anys. Al capdavant hi ha les exportacions de boví viu criat a Catalunya amb una facturació que s'ha multiplicat per cinc des del 2007. Aquell any es van generar 17,8 milions d'euros i una dècada més tard, la xifra s'ha enfilat fins als 91,6 milions d'euros.

Un altre cas d'èxit és el de l'exportació de carn fresca, refrigerada i congelada que, en el conjunt de Catalunya, ha passat dels 47,6 als 130 MEUR durant el mateix període. És a dir, un 173% més. Pel què fa al volum de carn exportada, l'any 2007 van ser un total de 17.220 tones, una xifra que també ha anat creixent durant aquests deu anys superant les 35.651 tones, el que representa un 107% més.

En el cas de la província de Girona, les exportacions de carn fresca, refrigerada i congelada de boví també han crescut molt en aquests deu anys. S'ha passat d'una facturació de 8,9 milions d'euros el 2007 als 40,3 de l'any passat (seguint la tendència de tot Catalunya). En volum, s'ha passat de vendre a fora 3.537 tones fins a arribar a les 11.900 del 2017.

Per contra, a la demarcació, les exportacions d'animals vius han caigut substancialment. Si l'any 2007 al territori les vendes a l'exterior van generar 1,9 milions, al 2017 la xifra va reduir-se fins als 859.000 euros.

Des del sindicat JARC ho atribueixen al fet que, a les comarques gironines, la producció de vedella es destina sobretot a cobrir la demanda interna i s'ha apostat per oferir un producte d'alta qualitat.