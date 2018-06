Una granja de Tordera rep el premi Vaca d'Or 2018

L'explotació ramadera Can Thos de Tordera, per sisena vegada consecutiva, es va endur dimecres passat el premi Vaca d'Or 2018 que lliura cada any la Federació de Frisona de Catalunya en el marc de la seva assemblea general que se celebra a Vic. La novetat d'aquest any ha estat la introducció d'una classificació única que ha tingut en compte els índexs de producció, genètica i morfologia, i no de manera separada, com s'havia fet en les darreres edicions.

En total es van distingir 20 explotacions de tot el país, d'entre les més de 350 que hi participen. Vuit guardons han anat a parar a granges d'Osona, mentre que les terres de Lleida se n'han endut set, tres per a Girona i el Maresme ha guanyat dues distincions. El podi de les millors explotacions ramaderes catalanes s'ha completat amb els osonencs Can Barrina, de Santa Cecília de Voltregà, i Ramaderia Anibal, de Lleida.

El responsable de l'explotació guanyadora, Pere Serra, va agrair el guardó i va explicar que el seu objectiu no era anar a buscar cap premi, «sinó que la meva idea és tenir una explotació rendible que pugui seguir endavant els propers anys». El premi se'l pren com un «reconeixement» a tota la feina que fa dia a dia. L'explotació de Pere Serra té 230 vaques i 350 animals en total. La idea, segons ha explicat, és tenir una granja «completa», amb bona producció, bona morfologia i bona genètica, «sense voler destacar en res, però essent molt equilibrat en tots els paràmetres».