UP alerta d'un desajust perjudicial en el mercat de l'oli d'oliva

Unió de Pagesos alerta d'un desajust en el mercat de l'oli d'oliva a Espanya que «perjudica» tant els productors com els consumidors. Segons les dades de la Llotja de Tortosa, el preu en origen de l'oli d'oliva verge extra es va situar en 2,7 euros per quilo la setmana passada mentre que, ara fa un any, se situava en 4,05 euros per quilo –fet que ha suposat una davallada interanual del 33%. Pel que fa a l'oli verge, ha cotitzat a 2,4 euros per quilo i, en canvi, l'any passat s'enfilava als 3,95 euros, xifra que representa una caiguda del 39%. Segons el sindicat agrari, aquestes xifres no tenen «cap explicació de mercat» i responen a una «anomalia» perquè, mentre el preu d'origen «no para de caure», s'incrementa el preu que paga el consumidor. En concret, l'encariment és d'un 1,6% més en l'oli verge extra, segons l'organització agrària. El preu de l'oli d'oliva verge extra més freqüent en el punt de venda ha estat de 5,09 euros per litre durant la setmana del 15 al 21 de maig. Una xifra que ha crescut en un 1,6% respecte al mateix període de 2017 i que se situa en 5,17 euros per litre, segons les dades de preus de venda al públic dels productes d'alimentació de la Secretaria de Comerç Interior del Ministeri d'Economia. El sindicat responsabilitza d'aquest desajust en el mercat a les pràctiques de la gran distribució.