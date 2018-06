La felicitat laboral pot augmentar un 40% les vendes

El responsable d'Aeía, Pablo Claver, la companyia del qual es dedica a implementar plans de felicitat en les empreses, ha assegurat en una entrevista aquesta setmana que les corporacions que posin en pràctica aquestes solucions poden arribar a incrementar els seus nivells de vendes «entre un 20% i un 40%».

Claver, que es defineix com un emprenedor «des dels nou anys» i una persona feliç, ha constituït un total de 16 empreses a Espanya, Portugal, Angola, Moçambic, Perú i Colòmbia acompanyat sempre del seu germà Javier, i va tornar a Madrid l'any passat per crear Aeía després de sis anys al país cafeter. El passat dia 30 de maig va presentar el seu nou llibre Empreses felices, el secret està en l'humà, en el qual presenta nou casos d'èxit i entrevistes amb directors a través de les quals ha arribat a la conclusió que en les «empreses felices» la innovació augmenta en un 100% i la retenció del talent ho fa al 50%.

El seu últim projecte, Aeía, vocals de la paraula alegria, neix amb l'objectiu d'assessorar les empreses per fomentar la felicitat entre els empleats i aprofitar-se dels seus beneficis, que repercuteixen «en qualsevol indicador de negoci», com una major productivitat, un menor índex d'absentisme laboral o un descens dels nivells de rotació. Aeía es va fundar l'octubre de 2017 amb un capital social inicial de 30.000 euros i per al 2018 espera aconseguir unes xifres de facturació a l'entorn dels 250.000 euros.

El principal servei que ofereix aquesta consultoria són els plans de felicitat que, amb una durada anual, estableixen «un programa cronològic d'unes 70 activitats» que la companyia pot fer amb els seus empleats i el cost dels quals és similar, «o fins i tot inferior», al del «sopar de Nadal», segons va dir. Algunes de les activitats que Claver va posar d'exemple són aniversaris per cada any que portes treballat, que els directius felicitin personalment els empleats per algun assoliment, o dies temàtics per «trencar la rutina», doncs amb aquests gestos la productivitat pot pujar «entre el 10% i 12%» respecte als dies ordinaris. Així mateix, aquests plans de felicitat es recolzen en quatre eixos, on els dos primers són «fer que els col·laboradors (empleats) se sentin especials» i «ensenyar les persones a ser més felices», a través de «motivacions intrínseques» que incideixin en l'actitud, les emocions, la salut i la ment.

El tercer fonament és «dotar d'emoció les recompenses i beneficis» mitjançant «motivacions intrínseques» com la compensació o les condicions de treball.

L'últim eix és la «millora contínua de l'ambient i vivència dels valors» corporatius. En aquest sentit, Claver assenyala que una empresa aconsegueix el seu objectiu «si el sumatori de la felicitat individual i el de felicitat corporativa ens dona un ambient feliç». Aquest preveu un seguiment, a través de les mètriques facilitades per l'empresa, als sis i dotze mesos per comprovar l'impacte del pla en la seva productivitat.

L'empresa ha creat l'anomenada «Comunitat F», composta per més de mig centenar de companyies i que Claver defineix com un «grup d'organitzacions compromeses amb la felicitat dels seus equips de treball». A més, Aeía proposa com una altra de les seves solucions una sèrie de trobades mensuals amb «empreses felices» perquè els més «incrèduls» coneguin els beneficis en el rendiment empresarial d'aplicar solucions de benestar.