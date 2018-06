La pobresa dels catalans és un 13% superior a la de la resta d'espanyols

La crisi ha afectat amb la mateixa duresa Catalunya que altres regions d'Espanya i ha provocat un lleuger increment de la pobresa. El percentatge de famílies que no arriben a final de mes es va disparar entre els anys 2006 i 2015 malgrat que la renda per càpita es va mantenir per sobre de la mitjana i tot i que hi havia unes altes taxes d'atur, segons revela l'informe Les facetes del benestar, que han publicat la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE).

L'anàlisi destaca que, durant molts anys, els valors de les variables associades al benestar material a Catalunya eren pràcticament idèntics als de la mitjana nacional. No obstant això, la crisi ha tingut un efecte negatiu sobre Catalunya, que s'ha allunyat dels valors mitjans en algunes de les variables. Malgrat que la renda per càpita dels catalans s'ha quedat en 18 punts sobre la mitjana i l'atur de llarga durada s'ha situat gairebé 20 punts per sota de la mitjana, la pobresa és un 13% superior a la del conjunt de l'Estat. Els responsables de la recerca estableixen el llindar de la pobresa en el de les persones que subsisteixen amb el 60% de la renda mitjana. El percentatge de catalans pobres ha pujat més de quatre punts entre 2006 i 2015 en passar del 15,21 al 19,54%. L'anàlisi revela que els majors augments en el percentatge de pobres durant el període de l'estudi corresponen a la Comunitat Valenciana, Canàries, Catalunya, la Comunitat de Madrid i la Regió de Múrcia. Per contra, s'ha produït una disminució important del risc de pobresa a Aragó, el Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Navarra, País Basc i La Rioja.



Baixa intensitat laboral

Una de les variables clau a l'hora d'avaluar l'impacte de la crisi en les llars és la relativa al percentatge de població que viu en llars «amb molt baixa intensitat de treball». L'anàlisi precisa que es tracta «de la població compresa entre 0 i 59 anys que viu en llars en les quals els adults van treballar menys del 20% del seu potencial durant l'any anterior. Aquest percentatge s'ha multiplicat per 2,4 a Espanya entre 2006 i 2015». L'estudi precisa on s'han registrat les pitjors dades: «Destaquen negativament els increments experimentats a Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana, on aquest percentatge s'ha triplicat». Catalunya és l'onzena regió espanyola que tenia major percentatge de llars amb baixa intensitat laboral el 2015.

Des que la recessió va començar a remetre, la recuperació econòmica va portar amb ella una creixent recuperació de llocs de treball, però molts d'ells caracteritzats per la precarietat de temps, seguretat i salaris. Una de les dades rellevants en l'anàlisi és el pes de la població ocupada a temps parcial. En el cas de Catalunya, l'increment és del 21% atès que les persones que es regien per aquest tipus de contractes representaven l'11,5% del total el 2006, un any abans de l'inici de la Gran Recessió, i havien pujat al 13,9% el 2015, en plena fase de recuperació.