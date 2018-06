Un jutjat diu per primer cop que un treballador de Deliveroo és un fals autònom

El Jutjat del Social número 6 de València ha resolt que un treballador de l'empresa Deliveroo és un fals autònom. La firma de repartiment de menjar de restaurant a domicili haurà d'indemnitzar un treballador que la va denunciar després de ser acomiadat. El jutjat ha considerat ara, en una sentència que no és ferma, que l'acomiadament va ser improcedent. La sentència també dona la raó a una resolució de la Inspecció de Treball que considerava que els repartidors de Deliveroo són treballadors per compte aliè. Malgrat no ser una decisió ferma, el text pot influir en els litigis similars que hi ha actualment en marxa contra la companyia a Madrid i a Barcelona.

En el cas de la capital catalana, la firma afronta judicis per acomiadament improcedent de 16 dels seus repartidors, amb qui va cessar la relació professional l'estiu de l'any passat. Un dels demandants és un dels líders dels riders que va encapçalar mobilitzacions pel canvi de contracte que, segons ells, empitjorava les precàries condicions amb les que treballaven com a 'falsos autònoms', i a qui li van cancel·lar el contracte.

L'empresa Deliveroo ha afirmat que el rider que la Justícia els obliga a indemnitzar o readmetre per acomiadament improcedent, en considerar que no és un treballador autònom sinó que té una relació contractual amb la companyia, tenia un «contracte anterior» i «no reflecteix la forma en què els riders col·laboren actualment amb Deliveroo».

En un comunicat, l'empresa va afirmar que els riders «treballen per compte propi, ja que aquest és el model que els proporciona la llibertat de triar quan i on treballar, que és el que els mateixos riders confirmen que volen». «Deliveroo continuarà oferint als riders un treball flexible alhora que millora la seva seguretat amb un segur gratuït capdavanter al mercat», va afegir.