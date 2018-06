L'Audiència Nacional manté la causa contra Serra per Catalunya Caixa

El magistrat de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha arxivat provisionalment, a petició de la fiscalia, bona part de la causa contra 15 exconsellers de Catalunya Caixa per administració deslleial per haver causat presumptament un forat de 721 milions d'euros entre el 2000 i el 2013 a causa de diverses operacions financeres. Així, s'ha arxivat la causa contra 10 exconsellers, entre ells l'ex-director general Adolf Todó, per les operacions immobiliàries vinculades a Torca Procam Polska i Vertix Procam (Landomus), i es manté oberta la investigació contra l'expresident Narcís Serra, l'exdirector general Josep Maria Loza i tres exconsellers més. Per a la resta d'inversions immobiliàries, s'arxiva la investigació contra 14 exconsellers perquè no es consideren delictives, i per a un dels exconsellers perquè els fets ja haurien prescrit.

En la interlocutòria, el magistrat explica que en aquest procediment s'investigaven, d'una banda, els acords de separació de socis efectuats en els anys 2008 i 2013 i, de l'altra, les operacions d'inversió dutes a terme per Catalunya Caixa en el període comprès entre 2000 i 2007.

En el primer cas, el titular de Jutjat Central d'Instrucció 2 arxiva la causa respecte de tots els investigats ja que, tal com sosté la Fiscalia, «no pot afirmar-se que els administradors actuessin amb una clara voluntat de perjudicar l'entitat i beneficiar a tercers quan van prendre les decisions de separació de socis ni en execució d'aquests actes». A més, segons la seva opinió, no hi ha elements suficients per entendre que els administradors de Catalunya Caixa «actuessin amb un ànim de perjudicar la societat, ni que s'obtingués benefici econòmic personal o aliè com exigeix el tipus penal».

En qualsevol cas, assenyala Moreno, els fets estarien prescrits, en no ser apreciable l'existència de continuïtat delictiva entre ells, sense que «fins i tot s'arribi a considerar suficientment justificada la perpetració del delicte en cadascun dels actes de separació de socis i procedeixi el seu sobreseïment provisional per a tots els investigats que van formar part dels òrgans de decisió a partir de l'any 2008 i van aprovar aquestes operacions».

La segona part de la instrucció es refereix a les operacions d'inversió efectuades en el període comprès entre els anys 2000 i 2007 que es correspon amb projectes immobiliaris en els quals Catalunya Caixa va participar de manera directa mitjançant la presa de participacions accionarials majoritàries, juntament amb socis aliens a l'entitat pertanyents al sector immobiliari, participacions societàries que es van vehicular principalment a través de la filial Promotora Catalunya Mediterrània SAU (Procam).

L'escrit destaca les irregularitats detectades en moltes de les operacions. Tot i això, assenyala que d'acord amb el ja exposat respecte de la prescripció, descartada la concurrència d'elements suficients del tipus penal en els diferents acords de separació de socis, «tampoc pot sostenir-se una continuïtat delictiva entre aquests, adoptats respecte de cadascun els acords de «desinversió" i els diferents actes d'inversió duts a terme fins a l'any 2007 pròpiament dits, en tenir en un i altre cas una finalitat essencialment contrària i que impedeix apreciar l'existència d'un pla preconcebut».