Neix un observatori per fomentar la rehabilitació i la renovació urbana a les comarques gironines

Front comú del sector de la construcció, la universitat i els ajuntaments de Girona, Figueres i Olot per impulsar la rehabilitació i la renovació urbana arreu del territori. Tots ells han constituït aquest dimarts un observatori específic, que neix sota la premissa de repensar, actualitzar i millorar els edificis i ciutats. El president del Col·legi d'Arquitectes, Narcís Reverendo, subratlla que l'apriorisme que els guia és que en els propers trenta anys "les ciutats no s'hauran d'ampliar, sinó renovar". Per això, concreta, l'observatori s'obre tant a l'administració pública com a la iniciativa privada "per impulsar la rehabilitació a totes les escales" (i defugir la idea que només els barris més antics dels pobles i ciutats necessiten renovar-se). "Avui dia hi ha molt poca obra nova, però encara es rehabilita menys; per això volem incidir-hi", diu el president dels arquitectes gironins. Entre els esculls que hauran de superar hi ha, per exemple, superar l'actual normativa, pensada més per als edificis que es construeixen des de zero que no pas per a aquells que necessiten millores.