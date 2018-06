El Pla de l'Estany té productes locals de qualitat però falta estructura de distribució

El Pla de l'Estany compta amb productes locals de qualitat però fa falta una major estructura de distribució per potenciar la venda de proximitat. És una de les conclusions de l'estudi sobre el sector agrari a la comarca que ha impulsat el Consell Comarcal amb l'objectiu de conèixer les fortaleses i debilitats del sector. Actualment hi ha vint pagesos i ramaders que elaboren un producte final de qualitat (vi, oli, làctics, carn) però encara no se'n fa prou difusió. Entre les oportunitats de negoci hi hauria la creació d'empreses de distribució especialitzades en producte local, obradors compartits o més botigues o parades de mercat que posin en valor aquest producte. I entre les actuacions previstes hi ha el manteniment de les set taules de treball que s'han creat amb els diferents agents per conèixer les necessitats del sector i l'elaboració d'un catàleg de productes locals per donar-los més visibilitat. A la comarca hi ha 46 empreses del sector agrari i un total de 531 persones assalariades, de les quals 240 són autònoms. Vilademuls i Cornellà del Terri són els dos municipis on es concentra una major activitat agrària i ramadera.