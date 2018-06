El sector porcí veu possible que el 2018 el mercat xinès s'obri als processats

Catalunya és líder en exportacions carn de porc amb més d'1,2 milions de tones del total de 2 que va vendre l'estat espanyol el passat 2017. Això suposa un 57,6% del total de les exportacions que econòmicament es tradueixen en unes vendes per valor de 2.894 milions d'euros. Aquestes dades les ha donat a conèixer aquest dilluns la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) en el marc d'una presentació a la Sala Gaudí de La Pedrera.

El director de l'àrea internacional d'Interporc, Daniel de Miguel, ha explicat que el sector confia que abans de final d'any tingui lloc l'obertura del mercat xinès a la carn de porc processada, és a dir als embotits i també als pernils amb os. Segons De Miguel, les vendes al mercat asiàtic creixen a una «velocitat de creuer» i la possibilitat d'exportar-hi carn processada suposa tot un «repte» que permetria créixer en volum i valor afegit als productors.

Del total de la carn de porc que exporta l'estat espanyol un 65% dels enviaments es fan a França, Portugal, Itàlia i Alemanya. Paral·lelament creixen amb notorietat les vendes a països tercers com els asiàtics, principalment a Xina, el Japó, Filipines i Corea del Sud. Daniel de Miguel ha recordat que al més gran d'aquests països asiàtics, la Xina, no s'hi poden exportar els embotits cuits i elaborats o el pernil curat amb pota. Això no obstant, ha assegurat que el sector confia en les negociacions que està duent a terme el Ministeri d'Agricultura i que abans de final d'any «hi hagi bones notícies pel que fa a l'obertura d'aquest mercat». Segons De Miguel, «hi ha empreses preparades per subministrar productes com aquests amb garanties i seguretat».

Una vegada tingui lloc l'obertura del mercat xinès, el sector haurà de dur a terme accions de promoció d'aquests productes processats ja que es tracta de països amb una tradició i cultura diferents de l'occidental. És per això que caldrà analitzar el perfil dels consumidors per veure quins són els productes que els puguin venir més de gust. Segons De Miguel, els gustos «no són iguals i la nostra carn fresca de porc és perfectament incorporable al mercat xinès i a la seva dieta, però els embotits i els pernils encara no».