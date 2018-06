Expocasió factura tres milions i mig en tres dies

Una mostra de récords. Expocasió Girona, la Fira del Vehicle d'Ocasió de Fornells de la Selva, va tancar la seva desena edició amb un total de 272 vehicles venuts, entre cotxes, furgonetes i motos, d'un total de 450 cotxes i 150 motos que han estat exposats els tres dies que ha durat la Fira.

A un preu mitjà de 13.000 euros, la facturació ha arribat als 3.536.000 euros entre els 14 concessionaris participants, la qual cosa suposa un rècord respecte a les edicions anteriors. El mercat del vehicle d'ocasió, gerència i km 0 està a l'alça i ho demostra el fet que durant els tres dies han visitat la Fira prop d'11.500 persones i la consolida com un referent del mercat d'ocasió a la província de Girona.

La fira va ocupar durant tres dies 6.000 metres quadrats de l'avinguda Vilablareix, així com un dels seus carrers adjacents. Des de les deu del matí fins a les vuit de la tarda era l'horari d'obertura al públic i l'entrada era gratuïta. L'esdeveniment ha estat impulsat pels concessionaris de la zona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Fornells. Pel que fa als concessionaris, hi van participar Àngel Blanch, Covesa, Garatge Plana, Santiago Juandó, Valoare, Fornells Motor, Gicauto, Texauto, Autopodium Das WeltAuto, Autopodium Audi Selection Plus, Oliva Motor, Harley Girona, Motos Trafach i Motos Basolí.

El creixement en expositoris i en vendes de l'Expocasió de 2018 és un reflex de l'evolució del mercat del cotxe de segona mà en els darrers temps. Les vendes dels cotxes usats varen tornar a créixer el passat mes d'abril, concretament un 8,5% i, en el conjunt d'aquest any 2018, ja s'ha enregistrat un increment del 7,2% respecte del mateix període de l'any passat.