Correus farà aturades de 2 hores per torn contra la precarització del servei

CCOO, UGT i CSIF, sindicats que sumen el 85% de la representació dels treballadors i les treballadores de Correus, han convocat per a avui una vaga general a tot l'Estat de dues hores d'aturada que aniran acompanyades de concentracions i manifestacions. Serà el punt de partida d'un calendari de mobilitzacions que s'intensificarà els propers mesos amb la convocatòria de tres vagues generals a final d'any si no s'atenen les seves reivindicacions. Les aturades seran les dues darreres hores de servei, per als torns de matí i de nit, i les dues primeres hores de servei per al torn de tarda.

A Girona, hi haurà concentració de 13 a 15 h a l'oficina principal de Correus, a l'avinguda Ramon Folch. Les organitzacions sindicals pretenen en aquesta jornada reivindicativa fer visible el conflicte de l'empresa pública més gran de l'Estat al nou govern perquè, quan es constitueixi, adopti de forma immediata les mesures que acabin amb l'atac sistemàtic a Correus basat en la implantació de la precarització i el desmantellament de l'empresa pública amb unes retallades pressupostàries sense precedents -180 milions d'euros els anys 2017 i 2018-, un dèficit històric -225 milions d'euros-, i la congelació del Conveni Col·lectiu i Acord des de fa més de quatre anys.

Una política que ha deixat l'empresa pública postal en números vermells i una brutal retallada de plantilla de 15.000 llocs de treball a tot l'Estat, al qual se suma la imposició d'un model d'ocupació més precari basat en jornades parcials (22% de la plantilla) i un augment de la temporalitat (35% de la plantilla) per cobrir l'ocupació estructural; falta de plantilla que estan patint els treballadors i treballadores de l'empresa pública

Les organitzacions sindicals han assenyalat que mentre que no hi hagi solucions a la situació insostenible de Correus, hi haurà conflicte i mobilitzacions.