Holaluz instal·la primera bateria elèctrica de Tesla en una casa de Girona

Holaluz ja ha instal·lat la primera bateria en una casa unifamiliar de Girona, on el consum és de 5 MWh, considerat mitjà-alt. L'estalvi aconseguit ha estat del 95%. El cost d'instal·lació d'aquests sistemes és d'entre 7.000 euros i 10.000 euros per a una casa d'aquestes dimensions, import que inclou la compra de les bateries. El sistema no té amb prou feines cost de manteniment i el període de vida útil de les bateries supera els 25 anys.

L'elèctrica tecnològica d'energia verda Holaluz, fundada per la gironina Carlota Pi, ha signat un acord per ser el primer instal·lador oficial de les bateries intel·ligents de la multinacional nord-americana Tesla al mercat espanyol. D'aquesta forma, Holaluz es reforça en la seva oferta en l'àmbit de l'autoconsum, ja que mitjançant aquestes bateries, que en la companyia denominen intel·ligents, l'usuari final pot emmagatzemar l'energia que produeixen durant el dia les plaques solars i utilitzar-la durant la nit o quan més ho necessiti.

En els propers mesos, la companyia oferirà la possibilitat de completar les instal·lacions fotovoltaiques de cases unifamiliars, conjunts d'habitatges o petits negocis com a restaurants, farmàcies o perruqueries amb bateries Tesla Powerwall 2 (PW2). Aquest producte consisteix en un conjunt de bateries d'ió-liti de 14 kWh, amb un inversor integrat i un programari que subministra electricitat de forma intel·ligent quan més es necessita.



Finançament

El client pot abonar l'import de la instal·lació i començar a estalviar des del primer dia o pot beneficiar-se del pla de finançament de Holaluz, que es fa càrrec de la totalitat de la inversió inicial i recupera l'import amb l'estalvi que genera cada any el client.

Carlota Pi va explicar ahir que els contactes amb Tesla es van iniciar al maig de 2017 i que s'ha trigat més d'un any a arribar a un acord. Holaluz és el primer proveïdor oficial de les bateries intel·ligents de Tesla a Espanya i, segons Pi, "és difícil que en el curt termini ho aconsegueixi alguna altra signatura espanyola".

A Europa, Tesla explica només amb un altre proveïdor oficial d'aquestes bateries, el grup holandès Eneco. Holaluz va tancar el passat exercici amb un alça de la facturació del 40%, fins als 140 milions d'euros. En el cas que un dels domicilis o petites empreses que utilitzen plaques solars amb bateries PW2 en algun moment no generessin suficient energia per al seu consum, Holaluz la hi subministraria directament de la seva xarxa d'energia verda.

En cas contrari, si un habitatge genera més energia de la qual gasta, aquesta es podria bolcar a la xarxa general. Segons Pi, aquesta fórmula és tècnica i legalment possible, "el problema és que si la utilitzéssim, hauríem de pagar l'impost al sol, la qual cosa reduiria l'estalvi de l'habitatge, i per això encara no ho estem fent".

En qualsevol cas, la presidenta executiva de Holaluz considera que aquest impost "és circumstancial" i que en un termini de menys de deu anys, "tenir aquest sistema de plaques solars amb les seves bateries serà tan habitual com tenir una rentadora a casa". Al febrer de l'any passat, Holaluz va tancar la seva ronda A de finançament, quan Axon Partners va invertir quatre milions d'euros en l'empresa per a projectes de màrqueting i comunicació.



El subministrament de Madrid

El passat maig, les comercializadoras independents d'electricitat Holaluz i Nexus es van adjudicar el contracte de subministrament de llum de l'Ajuntament de Madrid, un dels majors a Espanya. El Govern municipal va exigir que es prestés a través d'energies renovables, la qual cosa va provocar la reacció de les grans elèctriques.