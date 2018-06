Jesús Nuño de la Rosa agafa força per presidir El Corte Inglés

Les dues famílies enfrontades per la presidència d'El Corte Inglés han trobat un punt de trobada en la persona de Jesús Nuño de la Rosa, actual conseller delegat i ben vist per ambdues parts per substituir a curt termini Dimas Gimeno. El nebot i successor d'Isidoro Álvarez està disposat a deixar el seu càrrec i continuar com a conseller per evitar que la lluita entre els cosins segueixi danyant els comptes i la reputació del hòlding, segons El Confidencial.

Segons han confirmat les dues parts, el nomenament de Nuño de la Rosa té el vistiplau del mateix Gimeno i de les filles d'Isidoro Álvarez, Marta i Cristina Álvarez Guil, després de conèixer la negativa de Manuel Pizarro a fer-se càrrec de la presidència d'El Corte Inglés i davant el rebuig frontal al fet que Marta Álvarez es posi al capdavant del grup a causa de la seva escassa experiència com a administradora.