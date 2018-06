Torrot fabrica un vehicle elèctric per al repartiment a domicili

Els vehicles de tres rodes es llancen a la cursa de l' «última milla», la distància d'entre 5 i 10 quilòmetres que hi ha entre el darrer magatzem on arriba el paquet a entregar fins a la casa del consumidor final. «En ser una moto i no un cotxe pots entrar més fàcilment a la ciutat i portar la mateixa càrrega. A més és elèctric, pots aparcar en una plaça de moto i, com que té tres rodes, és molt més estable per portar la càrrega».

Així explica les virtuts del velocípede cargo el fundador i conseller delegat de Torrot, Ivan Contreras. Entre altres, Torrot ja ha signat un acord amb l'empresa Revoolt, que té convenis amb Amazon i altres empreses de comerç electrònic, per cobrir el darrer tram d'entrega de paquets fins al domicili. El vehicle té més de 150 quilòmetres d'autonomia i un preu base de 6.000 euros.

L'empresa gironina de moment ha fet 300 unitats d'aquest model, que ara fabrica a la planta de Salt però d'aquí a uns mesos en traslladarà la producció a Cadis. A partir de l'any vinent, la intenció és ampliar la producció fins a 6.000 unitats entre el cargo, un model concebut per portar paquets, i un altre velocípede de tres rodes pensat per a l'usuari utilitari.



Contra les restriccions de trànsit

El primer prototip d'aquest model de Torrot s'exhibeix en la fira eDelivery Barcelona Expo&Congress. El fundador i conseller delegat de la companyia, Iván Contreras, va indicar que aquest vehicle està especialment dissenyat per fer front als reptes als quals s'enfronten les flotes de repartiment en els entorns urbans «en els quals cada vegada és més freqüent trobar restriccions de trànsit».

«A més, la tecnologia d'interconnexió, implementada pel Velocípede, l'optimització de les rutes de repartiment i la reducció de temps del vehicle parat, ja que té menor manteniment que els de combustió, permeten una millor mobilitat de les flotes, així com una major eficiència que suposarà un avantatge competitiu per a les empreses que estan apostant per associar-se amb Torrot», va afegir Contreras.

El Velocípede Carrego de Torrot compta amb un motor que té potència nominal de 13,5 cavalls i és capaç d'aconseguir una velocitat màxima de 95 quilòmetres per hora. Aquest vehicle de tres rodes disposa d'una autonomia elèctrica de 120 quilòmetres.

El nou model de la signatura espanyola disposa de quatre maneres de conducció (Ressò, Urban, Sport Walking i Sport Reverse) i inclou un 'power-pack', compost per cinc bateries extraïbles d'ió de liti amb connectors enchufables. Així, el vehicle es pot carregar dins del model o el paquet de bateries pot ser substituït per un altre ja carregat prèviament.

Torrot va explicar que el Velocípede Carrego pot incorporar un bagul que suporti fins a 40 quilograms de càrrega i 210 litres de volum. Aquest vehicle estarà homologat en la categoria L3 elèctrica i es podrà conduir amb els permisos B o A1.