Ferrmed demana «concentrar tots els esforços» en el Corredor Mediterrani

El president de Ferrmed, Joan Amorós, va reclamar ahir que es «concentrin tots els esforços» en el Corredor Mediterrani, després que la Comissió Europea hagi acceptat la proposta de l'Estat d'ampliar tant el corredor mediterrani com l'atlàntic. Segons Amorós, la decisió de Brussel·les no perjudicarà el corredor mediterrani, però va avisar que s'ha de «començar per allà on hi ha el tràfic més important».

D'altra banda, el president de Ferrmed va alertar que «si no es comencen a planificar dues vies més» al tram que va de Tarragona a València, «el 2025 no hi passaran els trens». En aquest sentit, Amorós va defensar que els corredors amb un tràfic important «necessiten com a mínim quatre vies».

Amorós va assegurar que en el corredor mediterrani «s'han fet moltes inversions que no donen resultat». També va criticar que en alguns trams de la xarxa ferroviària europea els trens hagin de tenir una llargada màxima de 600 metres, mentre que a França poden arribar fins als 740 metres.

És per aquest motiu que Amorós va remarcar la importància de «tenir trens llargs» per «reduir els costos» i, en última instància, els preus.

Entre els problemes que Ferrmed creu que s'han de resoldre «a curt termini», es troba la manca de connexió de les terminals amb les diferents zones industrials de Catalunya. «Com posarem els trens si no connectem on hi ha la indústria?», es va preguntar.

Amorós va destacar que la xarxa ferroviària s'ha de «combinar adequadament amb la carretera» per treure'n el màxim potencial. També va insistir en els avantatges mediambientals dels trens, que segons va apuntar «consumeixen cinc vegades menys d'energia» que els camions.