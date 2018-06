Els treballadors de l'Estat a Girona reclamen l'increment pactat

Entre 150 i 200 euros nets al mes. Aquest és l'increment que esperen els treballadors de l'Administració General de l'Estat (AGE), després del pacte al que van arribar fa tres mesos amb el govern del Partit Popular. Un pacte que es va veure reflectit al BOE el 26 de març, però que encara no s'ha aplicat. «El que pretenem amb aquestes protestes és fer pressió per assegurar-nos que es compliran», adverteix el portaveu de la UGT de treballadors de l'AGE a Girona, José Antonio Higuero.

L'acord entre l'Estat i els sindicats preveu una pujada del sou els tres propers anys. En concret, aquest 2018 ha d'incrementar-se un mínim d'un 1,75% i amb caràcter retroactiu des del gener. La responsable del sector de l'AGE del sindicat CSIF, Magda González, lamenta que molts treballadors comptaven amb aquesta millora a finals de mes i «no serà així». A més, González recorda que un dels aspectes més importants és el sou mínim per a tots els treballadors.

En aquest sentit, demana que els empleats de l'AGE a Girona cobrin almenys 1.200 euros bruts. «Ara mateix hi ha molta gent que no arriba a aquesta quantitat. És una vergonya», exclama. González denuncia que «se'ls ha retallat molt» i de moment no han recuperat les condicions que tenien anteriorment. «Abans ser funcionari era un luxe, ara és una feina molt precària», assenyala.

Sou a banda, els treballadors també han exigit un augment de la plantilla. Segons els sindicats, ara mateix a les comarques de Girona hi ha uns 700 treballadors de l'AGE, quan abans n'hi havia més del doble. Això ha fet que en moltes ocasions hi hagi problemes quan sorgeixen «inconvenients sobrevinguts».

González ha explicat el cas de Puigcerdà on, assegura, només hi ha una persona a la tresoreria de l'oficina de la Seguretat Social. «Si aquest treballador es posa de baixa o marxa de vacances, què fem?», es pregunta la funcionària.

Per això han reclamat un «increment urgent» del nombre de treballadors de l'AGE. «Cal que obrin un concurs d'oposició, perquè la feina és la mateixa o més que la que teníem abans, i som la meitat de personal», destaca.

Aquesta reclamació es va fer ahir al davant de la Subdelegació del govern espanyol a Girona, i hi van participar una vintena de funcionaris. Està previst que es repeteixi en altres punts de l'Estat els propers dies.

També reclamen l'equiparació salarial respecte als treballadors de la Generalitat. Els treballadors de l'AGE inclouen els que estan a l'Agència Tributària, a Justícia –jutges, fiscals i secretaris judicials a banda-, a AENA i a l'Administració Central.

Un dels col·lectius més afectats per la falta d'oposicions és el de justícia. De fet, asseguren que 4.500 dels 8.000 treballadors de Catalunya són interins. Aquí no es poden comptar els fiscals, els secretaris judicials i ni els jutges que depenen del Ministeri. Un percentatge que, asseguren, s'enfila fins al 80% en el cas de Girona.