Consum demana a les entitats financeres que no cobrin les quotes d'iDental

L'Agència Catalana de Consum (ACC) va demanar a les entitats financeres que s'abstinguin de cobrar qualsevol quota pels serveis d'iDental i resolguin així els contractes de crèdit que han contractat els pacients, segons va informar el Departament d'Empresa i Coneixement. Consum va confirmar que s'han rebut més de 600 reclamacions pel tancament de les clíniques i va reiterar que en aquells casos que el finançament s'hagi fet a través de crèdits «vetllarà» per la suspensió del cobrament del deutes per part de les entitats financeres. La inspecció de Consum va sol·licitar a iDental les dades dels pacients afectats i dels seus tractaments contractats, a més dels preus corresponents a aquests tractaments.

Així mateix, l'Agència Catalana de Consum també s'ha adreçat al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs per tal de demanar la seva implicació per tal que els seus col·legiats facilitin els peritatges que puguin necessitar els afectats i determinar el grau de prestació de les actuacions realitzades per iDental fins a la suspensió del tractament.

La Generalitat assegura que, en tenir coneixement de les dificultats d'aquestes clíniques, van contactar amb el Departament de Salut i amb Mossos d'Esquadra per poder coordinar les mesures davant el tancament dels establiments. En aquest sentit, els Mossos han atès les denúncies dels usuaris afectats, n'han fet la corresponent investigació i han posat les actuacions a disposició de l'autoritat judicial per si els fets poguessin ser constitutius de delicte. Fins avui les denúncies rebudes superen les 350.

En relació als afectats pel tancament de les clíniques a Barcelona, Tarragona i Girona, Consum els demana que recopilin tota la documentació de què disposen –publicitat, pressupost, contractes i factures– i presentin una denúncia als Mossos. També avisa que si han finançat el pagament amb un crèdit vinculat a la prestació del servei es dirigeixin a l'entitat financera aportant la denúncia per demanar l'anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que, segons apunta, s'ha produït un incompliment del contracte.

Així mateix, Consum alerta que si les entitats no atenen les sol·licituds, es demani un full de queixa i, si la resposta és insatisfactòria, poden presentar la reclamació a l'oficina de consum del seu municipi o a l'ACC.

La clínica iDental de Girona va tancar les portes dijous, de la mateixa manera que ho han fet les darreres setmanes les clíniques que la mateixa cadena tenia a Tarragona i Barcelona. El tancament ha agafat per sorpresa els pacients de la clínica, que han començat a mobilitzar-se per demanar solucions.

El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) va explicar que Consum ha recollit unes 630 reclamacions i els Mossos d'Esquadra, unes 300 denúncies de persones que s'han trobat en aquesta situació els últims dies. El president del COEC, Toni Gómez, va detallar que el mateix col·legi ha presentat una querella contra iDental per delictes contra la salut pública, estafa i publicitat enganyosa.

De fet, el mateix COEC recomana a tots els afectats posar la denúncia per poder cancel·lar el contracte de finançament que lliga aquests pacients a la clínica iDental, un finançament per a tractaments que en molts casos encara no s'han efectuat. Gómez també ha recomanat demanar un informe pericial de l'estat de salut bucodental per poder acreditar-ho a l'hora de demanar la responsabilitat a les asseguradores.