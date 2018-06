diversificar, l'obligació de qualsevol inversor

La relació entre la rendibilitat i el risc és ben coneguda pels inversors. Els instruments financers que ofereixen una major rendibilitat solen implicar un major risc i, per contra, aquells que són considerats més segurs ofereixen un menor rendiment. Una cartera d'inversió ben formada ha de contemplar aquestes variables, de manera que, tenint en compte el perfil d'inversió en què s'ubica cada un, busquem aconseguir la rendibilitat més alta en funció del risc que estem disposats a assumir.

Per a això és indispensable «no posar tots els ous en el mateix cistell», ja que si invertim únicament en un producte i no ens va bé podríem haver de suportar elevades pèrdues. I per contra, si repartim els nostres diners entre diferents alternatives, les possibles caigudes d'unes es poden compensar amb els guanys que obtinguem amb les altres.

Alguns inversors creuen que és suficient amb comprar diversos actius diferents, però no és així. Llavors, quines variables hem de considerar?

Categories d'actius: Tenim multitud d'opcions per als nostres diners, cadascuna amb les seves característiques: dipòsits, accions, bons corporatius, deute públic, matèries primeres, divises, immobles... Dins de cada categoria comptem amb moltes opcions que convé examinar acuradament.

Termini: Hi ha inversions amb un termini definit (per exemple, un dipòsit) i altres que no en tenen (per exemple, les accions). Hem de considerar les necessitats de diners que puguem tenir al llarg del temps, de manera que per minorar el risc invertirem en actius amb diferents temporalitats.

Sector: Combinant diferents sectors reduïm les possibilitats de fracàs.

Àrees geogràfico-econòmiques: Resulta interessant diversificar en actius pertanyents a diferents àrees.

Moment d'entrada: Una recomanació que pot servir de manera general és la d'invertir periòdicament (cada mes, cada trimestre), en lloc de concentrar tota la inversió en una data concreta.