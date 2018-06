El Govern vol que la durada dels contractes de lloguer siguin de com a mínim cinc anys

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que el Govern impulsarà una llei per ampliar els contractes de lloguer a "com a mínim" cinc anys. "Necessitem crear un marc legislatiu propi pel que fa a la llei d'arrendaments urbans", ha dit en una entrevista amb l'ACN. Segons el titular de Territori, la reducció de la duració mínima dels contractes de lloguer de cinc a tres anys que va implantar la llei espanyola de 2013 ha esdevingut un "veritable fre a la continuïtat de les persones i les famílies" als seus habitatges en un moment "d'alça de preus". "És un drama que hem de poder revertir", ha afirmat Calvet. Per això, ha explicat que tenen la "intenció de tirar endavant una legislació que augmenti el període mínim de lloguer" a "com a mínim" cinc anys. "Creiem que és un període suficient", ha assegurat, però ha obert la porta a estendre-ho en funció de la "conjuntura" d'escalfament de preus. D'altra banda, Calvet ha avançat que engegaran un nou paquet legislatiu en matèria de qualitat de l'aire i una llei de residus.

Preguntat per un possible conflicte de competències amb la llei d'arrendaments urbans de l'estat espanyol, Calvet ha afirmat que el tenen de forma "permanent". Concretament, en l'àmbit de l'habitatge ha dit que el Govern vol "esprémer al màxim" les competències "exclusives" que té. I sobre la nova llei, ha explicat que ja ha traslladat al seu equip "l'encàrrec" de "començar-hi a treballar de manera immediata". "Ja ho haguéssim fet si no haguéssim estat intervinguts", ha dit Calvet, que ha explicat que tenen "molt pensada aquesta legislació".

Augmentar els habitatges públics de lloguer



Calvet preveu que la nova llei també inclogui altres mesures com el "dret a retracte i tempteig" de la Generalitat per intervenir en la compra directa d'habitatges d'entitats financeres perquè formin part del parc públic d'habitatge. En aquest sentit, Calvet s'ha compromès a augmentar el parc públic d'habitatge de lloguer i ha afirmat que "totes i cadascuna de les promocions" que programin a partir d'ara seran en règim de lloguer.

El conseller ha subratllat que la "recepta" per fer front a l'augment del preu de l'habitatge és "complexa". Tot i això, ha confiat que amb l'augment del període mínim de vigència dels contractes d'arrendament d'immobles i l'augment del parc públic d'habitatge de lloguer el Govern tindrà "capacitat suficient per intervenir en el mercat".

Noves lleis mediambientals de qualitat de l'aire i de residus



Calvet ha avançat que impulsarà un "nou paquet legislatiu en matèria de qualitat de l'aire" perquè la "problemàtica" necessita ser abordada des d'una "nova òptica". "Hi ha hagut una percepció creixent que és un tema de qualitat de vida i de salut" i està sobre la taula dels governs, ha explicat el conseller, que ha dit que no descarta "noves mesures referents a la mobilitat" després que hagin entrat en vigor les primeres restriccions de circulació als vehicles més contaminants a Barcelona, i també noves mesures en relació a "molts altres temes".

També ha explicat que volen "tirar endavant" una "nova llei de residus" per a la qual és "imprescindible recuperar la comissió d'envasos al Parlament", segons ha dit el conseller. Després que aquesta setmana el conseller anunciés la prohibició de plàstics d'un sol ús a la Generalitat, Calvet ha dit durant l'entrevista que cal encetar un debat entre grups polítics, institucions, associacions, experts i empreses per "reduir dràsticament la utilització de plàstic" per "arribar al residu zero".

Calvet manté el quadre de Tintin al despatx



El nou conseller de Territori ha explicat que fins aquest dijous no va començar a empaquetar els objectes personals del seu predecessor, Josep Rull, que encara tenia al despatx de la seu del departament. De fet, encara manté el quadre de Tintin que hi va penjar Rull, entre d'altres coses. Calvet ha subratllat que durant l'aplicació de l'article 155 no es va tocar el despatx del "conseller legítim d'un govern legítim" i que han esperat a la seva renúncia i a fer el traspàs no formal de carteres a la presó d'Estremera per entrar-hi. "No és només simbolisme", ha insistit, sinó que es tracta de remarcar que "la nostra voluntat és de restitució", ha afegit Calvet.