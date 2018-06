El Japó, Colòmbia i Alemanya, protagonistes de la VII Escola d'Estiu de la FOEG

Donar un regal al Japó per crear bones relacions entre persones abans de negociar; comunicar molt directament a Alemanya o tenir present que les relacions de negocis a Colòmbia es poden cancel·lar en el darrer moment. Aquestes i moltes altres pautes s'oferiran a la VII Escola d'Estiu Jordi Comas de la FOEG, coorganitzada per la FOEG, l'empresa gironina Tick Translations de serveis lingüístics i consultoria internacional i l'Ajuntament de Palafrugell. La trobada reunirà el 14 de juny, al Museu del Suro de Palafrugell, experts en negociacions internacionals del Japó, Colòmbia i Alemanya, països de referència per a les empreses gironines. En aquesta edició s'oferirà formació sobre els països que van escollir les empreses assistents l'any passat a l'Escola d'Estiu i aquest any s'escolliran els països del vinent.

Aquesta formació segueix la línia de la de l'any passat, centrada en Austràlia, l'Índia i França, amb l'objectiu de continuar oferint eines per exportar amb èxit i superar les barreres interculturals. A la VII Escola d'Estiu s'oferiran tots els detalls de quins són els obstacles a l'hora de negociar i les diferències que cal tenir en compte amb el Japó, Colòmbia i Alemanya perquè les empreses puguin incrementar cada cop més les probabilitats de poder introduir els seus productes a l'exterior i potenciar les relacions, superant el fre que pot comportar no conèixer a fons una determinada cultura.

L'Escola vol continuar donant sortida a la necessitat que tenen la majoria d'empreses d'internacionalització. «Es tracta de difondre la diversitat cultural, política i econòmica del món. El món és cada cop més globalitzat, però hi ha una cultura pròpia que cal tenir present si volem introduir els nostres productes a altres països i obrir nous mercats. Els negocis es fan entre persones i conèixer la cultura de l'altre és una condició indispensable i pot ser clau per a l'èxit en una negociació», indiquen els organitzadors.

L'Ajuntament de Palafrugell continua apostant perquè l'Escola es mantingui al municipi on va néixer i un any més li dona suport. Com diu el regidor Albert Gómez, «acollir l'Escola d'Estiu representa mantenir una relació estreta amb la FOEG i el sector econòmic gironí, així com continuar homenatjant la memòria i el llegat de la figura d'en Jordi Comas. Iniciatives d'aquest tipus situen Palafrugell en el mapa del coneixement i de la reflexió al voltant de la promoció econòmica».

La trobada oferirà les pautes més importants per liderar en un món global. La presentació anirà a càrrec de la directora de Cultural Connections de Tick, Isabel Martínez-Cosentino, fundadora i CEO de crossculturalsolutions.es, consultoria de comunicació intercultural. Natàlia Solano, llicenciada en disseny industrial, màster en comunicació, i professora a Bogotà, parlarà de Colòmbia. Solano ha prestat serveis de consultoria de comunicació per a la governació de Cundinamarca i és una experta en les diferències interculturals amb el país sud-americà. Sara Rodríguez, psicòloga i entrenadora intercultural, parlarà de com negociar a Alemanya. Rodríguez ha treballat a aquest país i actualment viu entre Berlín i Barcelona. En el cas del Japó, Yumiko Saiko impartirà la formació. Des de la seva arribada a Espanya el 2015, l'experta es dedica a establir ponts entre els Japó i els països europeus, aportant la seva experiència en comunicació intercultural. Viu a Barcelona, treballa com a intèrpret i col·labora amb diferents entitats i institucions.

«No n'hi ha prou de parlar una llengua o disposar d'un intèrpret per tancar amb èxit el negoci en un país estranger, sinó que és imprescindible conèixer els costums de la cultura local, perquè la conducta també és comunicació, no només el que diem», recorden els organitzadors.