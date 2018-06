El pitjor abril per a la creació d'empreses des de 2009 a Girona

La constitució d'empreses viu un mal any. El mes d'abril va registrar a les comarques gironines el pitjor mes des del mateix mes de 2009 en només registrar la creació de 106 societats. La creació d'empreses va caure a l'abril a Girona un 26% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. A més, se'n van dissoldre un 39% més que el 2017. Per a la constitució de les 106 empreses creades a l'abril es van subscriure 3 milions d'euros, dos milions d'euros menys que l'any passat.

Aquesta tendència negativa trenca amb la que s'ha produït a Espanya i Catalunya, on s'ha incrementat el nombre d'empreses. El nombre de noves societats mercantils va pujar un 13,2% a l'abril respecte al mateix mes de 2017, fins a sumar 8.817 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials van augmentar un 12,6%, fins a totalitzar 1.483, segons les dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) pel que fa al conjunt de l'estat.

D'aquesta manera, la creació d'empreses torna a terreny positiu després d'haver-se enfonsat al març un 12,1% interanual per la Setmana Santa.

El 20,5% de les societats mercantils creades a l'abril es dedica al comerç i el 15,1% a la construcció. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 21,7% va correspondre al comerç i el 17,9% a la construcció.

Per a la constitució de les 8.817 empreses creades a l'abril es van subscriure 433 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 43,9% respecte al mateix mes de 2017, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 49.110 euros, va pujar un 27,1% en taxa interanual.

De les 1.483 empreses que es van dissoldre a l'abril d'aquest any, el 77,5% ho van fer voluntàriament, el 5,6% per fusió amb altres societats i el 16,9% restant per altres causes.

L'activitat amb major capital subscrit de societats mercantils creades a l'abril va ser la d'immobiliàries, financeres i assegurances, amb 233,60 milions d'euros, mentre que el sector d'Informació i comunicacions va presentar el capital menor, amb 3,46 milions d'euros.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el quart mes de l'any va augmentar un 17,9% interanual, fins a les 2.449 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 2.342 milions d'euros, xifra un 44% superior a la d'abril de 2017, mentre que el capital mitjà va ser de 956.513 euros, un 22,2% més.

En taxa mensual (abril sobre març), la creació de societats mercantils va baixar un 4,9%, mentre que la dissolució de societats es va enfonsar un 85,6%, el seu major descens en aquest mes en almenys cinc anys.

La creació d'empreses va créixer a l'abril a Catalunya un 2,7% en comparació al mateix mes de l'any anterior, fins a les 1.618 societats, mentre que es van dissoldre un total de 131 societats, un 23,6% més, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les comunitats autònomes amb major dinamisme empresarial a l'abril, en registrar majors alces interanuals de constitució de societats mercantils, van ser la Comunitat Foral de Navarra (41,8%), Castella-la Manxa (36%) i Regió de Múrcia (35,4%).

En sentit contrari, les autonomies amb menor dinamisme van ser Extremadura i Principat d'Astúries, on la creació d'empreses va baixar el 24% i el 21,3%, respectivament.

Les comunitats autònomes amb més societats mercantils creades a l'abril van ser Madrid (1.978), Catalunya (1.618) i Andalusia (1.564), mentre que les que van registrar una menor creació d'empreses van ser La Rioja (33), Comunitat Foral de Navarra (78) i Cantàbria (84).

D'altra banda, les comunitats on es van dissoldre més societats mercantils van ser Madrid (434), Andalusia (252) i Catalunya (131), mentre que les que van registrar menys dissolucions van ser Navarra (3), La Rioja (8) i Extremadura i Múrcia (19 cadascuna).