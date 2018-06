Ramon Sarroca és reelegit president de la Federació de Cooperatives

El consell rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha reelegit com a president de l'entitat el lleidatà Ramon Sarroca, de la cooperativa Almenar Fruits. El nomenament es produeix després que l'assemblea general ratifiqués, el passat 25 de maig a Bordils, una renovació important dels membres de la junta. Els principals eixos estratègics que té previst treballar en el pròxim mandat se centren en els processos d'innovació, la intercooperació, el relleu generacional, la incorporació de la dona en els òrgans de decisió i la promoció dels productes alimentaris de les cooperatives, la interconnexió entre agrobotigues i la internacionalització. A Catalunya hi ha 204 cooperatives agràries que representen el 37% de la producció agroalimentària. L'equip de govern de la Federació està conformat també per Xavier Pié, de la Cooperativa Agrícola de Vilabella, com a vicepresident primer i Jesús Ricou, d'Agroserveis d'Almacelles, com a vicepresident segon. Antoni Galceran, de la Cooperativa Agrícola de la Palma d'Ebre, entra com a nou secretari de l'organització i Ferran Sabater, de Corma (Premià de Dalt), segueix sent el tresorer. Sarroca subratlla que «és prioritari enfortir la capacitat d'influència i representativitat del sector i cal traslladar a la societat els valors cooperatius».