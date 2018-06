Els sindicats estan «a prop» de tancar l'acord de convenis amb la CEOE

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, va confirmar que el seu sindicat i CCOO estan «molt a prop» de tancar l'acord de negociació col·lectiva amb CEOE i Cepyme. «Les negociacions estan molt avançades», va admetre. Tant és així que UGT va convocar ahir al Consell Confederal per analitzar l'estat de les negociacions amb les organitzacions empresarials, així com el nou Govern liderat per Pedro Sánchez.

L'acord podria recollir una pujada salarial del 2% més un variable de l'1%, així com l'establiment de manera progressiva d'un salari mínim de conveni de 1.000 euros. En tot cas, Álvarez, que no ha negat aquest extrem, va precisar que falten encara coses a concretar per poder tancar l'acord i espera fer-ho ben aviat.

El líder d'UGT va negar que l'acostament entre les posicions de sindicats i patronal tingui a veure amb l'arribada del nou Govern, perquè l'acord «es va gestant des de fa temps» i va agrair a la ja exministra d'Ocupació, Fátima Báñez, l'impuls que va donar a les negociacions.