El judici a Rodrigo Rato arrencarà el 26 de novembre

L'Audiència Nacional ha acordat fixar el 26 de novembre com a data d'arrencada del judici per la sortida a Borsa de Bankia, que asseurà en el banc dels acusats l'expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, i 33 persones més processades en la causa.

D'acord amb l'acte dels magistrats, les sessions se celebraran a la seu de l'Audiència Nacional en San Fernando de Henares i estan fixades fins al juny de l'any que ve. La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ja va enjudiciar el cas de les targetes black, peça separada de Bankia.

Així, s'asseuran en el banc dels acusats un total de 31 persones físiques i 3 de jurídiques, que són Bankia, Banc Financer i d'Estalvis (BFA) i l'auditora Deloitte.

El tribunal acorda la inclusió en el procediment de 12 acusacions particulars -entre elles l'Advocacia de l'Estat- i dos populars, que exerciran, igual que en la vista de les targetes black, la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) i la Confederació General del Treball (CGT).

El magistrat de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va fixar el passat mes de novembre l'obertura de judici oral després d'haver recaptat en cinc anys de recerca, «indicis racionals» que demostren que els administradors de Bankia van aprovar uns comptes maquillats sobre les entitats que administraven i que no reflectien la veritable situació d'aquesta.

El fiscal cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, va exercir l'acusació contra Rato, per al qual demana cinc anys de presó; l'exvicepresident José Luis Oliva, per al qual demana quatre anys; i contra els exconsellers José Manuel Norniella i Francisco Verdú Pons per als qui demana tres anys i dos anys i set mesos, respectivament.